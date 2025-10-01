El PSOE lleva a pleno una moción para que se repare la fuente de O Tinteiro

El orden del día del pleno de este viernes en el Concello de Ourense incluye un variado contenido. Además del debate para la aprobación definitiva de la ordenanza de la zona de bajas emisiones (ZBE), se abordará una moción que el PSOE adelantó ayer en rueda de prensa, para que se repare la fuente termal de O Tinteiro y se releve y mejore el servicio de los trenes turísticos que van a las termas.

Al pleno, el alcalde lleva dos modificaciones de crédito, con la intención de conseguir apoyo de la oposición para liberar 5,8 millones de euros con los que pagar solo una parte de la larga lista de facturas que adeuda el Concello a los proveedores, algunas desde hace años, y por cuestiones diversas, que van desde obras o el simple suministro de unas bolsas de garrapiñadas.

El pleno debatirá también una moción del grupo municipal del PP sobre la revitalización integral e impulso del turismo en la ciudad de Ourense. El PP presenta otra moción en la que solicita que Ourense sea una ciudad amigable con las personas mayores.

El PSOE cursa otra moción para que se atienden las demandas de los vecinos del antiguo grupo de Santiago Apóstol en el entorno de A Ponte.

Otra moción del grupo municipal del BNG, aborda la creación de una brigada municipal para el desarrollo de los trabajos de limpieza y desbroce de propiedades, caminos municipales y márgenes del río Barbaña y la creación de una unidad de medio ambiente en la Policía Local.

También se abordará la pregunta que hizo por escrito la portavoz del grupo del PP, para que el gobierno local responda si inició el procedimiento para solicitar a la Dirección General de Patrimonio Natural, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la instalación del sistema de jaulas trampa para capturar jabalíes.