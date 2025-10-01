Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponte Vella hace visible el emprendimiento femenino

L. G.

Ourense

El Centro Comercial Ponte Vella acogerá este jueves la presentación del showroom de Executivas de Galicia, una iniciativa que busca dar visibilidad al talento y la diversidad del emprendimiento femenino en la provincia. El acto comenzará a las 18:00 horas, en la segunda planta del centro comercial, con una presentación oficial a cargo de la asociación y de sus colaboradoras.

Los asistentes podrán recorrer los distintos stands y conocer de cerca una amplia muestra de proyectos liderados por mujeres en sectores tan variados como la energía, el turismo, la asesoría financiera o los servicios sociales. Además de visibilizar el talento emprendedor, el evento busca fomentar redes de colaboración y apoyo entre profesionales. La cita está abierta a todas las personas interesadas en conocer el tejido empresarial femenino de Ourense y sus historias.

