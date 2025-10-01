El Ourense Film Festival llena el auditorio de cine y alumnado escolar

El Auditorio Municipal volvió a llenarse ayer de vida, cine y aprendizaje con una jornada de OUFF Escola, el programa educativo del Ourense Film Festival que busca acercar el audiovisual gallego al alumnado y fomentar la creación en lengua propia desde los centros educativos.

Estudiantes de diferentes niveles formativos participaron en esta actividad pensada para despertar el interés por el cine desde edades tempranas. En esta ocasión, los escolares pudieron disfrutar de la proyección de «La luz de Aisha», una película de animación incluida dentro del ciclo de cine familiar del festival, que combina entretenimiento y valores en una narrativa visualmente cuidada.

El OUFF Escola es una iniciativa de la Concellería de Cultura de Ourense, en colaboración con la Secretaría Xeral da Lingua, que va más allá de la exhibición: se trata de una herramienta educativa que promueve el uso del gallego, potencia el trabajo en equipo y estimula el pensamiento crítico, integrando el lenguaje audiovisual en el entorno educativo. Así hoy la experiencia continua con la proyección de «Un like de Bob Trevino», una cinta dirigida al público adolescente que narra la historia de una joven marcada por el abandono de su padre, a quien decide buscar a través de las redes sociales.

Además de estas sesiones, el programa OUFF Escola incluye un certamen de cortometrajes escolares, dirigido a centros públicos y privados de Galicia —o de fuera, si imparten asignaturas en gallego—, que deberán presentar piezas originales guiadas por docentes. Hay dos categorías con más de 3.000 euros en premios, entre ellos el Premio Blanco Amor al Mejor Guión . La gala de entrega de premios tendrá lugar próximamente en el propio Auditorio, donde se proyectarán los trabajos ganadores.