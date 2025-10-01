Hinchable de 600 metros y comercio ético en Expourense, un parque multiaventura
Expourense acogerá la II Funtastik- No Limits, que convertirá al recinto ferial en el mayor parque multiaventura de Galicia con experiencias educativas y divertidas para todas las edades. Será del 3 al 12 de octubre, a 10 euros la entrada por persona y sesión (mañana o tarde), y gratis para los menores de 3 años. La primera edición en 2024 atrajo más de 10.000 visitas. Con el apoyo de la Diputación y de la Xunta, participarán escolares de más de 40 colegios de la provincia. Como novedades, el área de «Mercar con sentido», dedicada al comercio ético, local y consciente, así como la zona de orientación «Galicia Máxica», un espacio interactivo que invita a explorar Galicia desde una perspectiva lúdica y formativa. Habrá un hinchable «Extreme Run» de 600 metros, y la ampliación del gran hinchable gymkana de 2024.
