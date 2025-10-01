El Foro de la Castaña abordará en Riós la recuperación del suelo tras el fuego

La Diputación de Ourense, a través del Inorde y en colaboración con la Consellería do Medio Rural, organiza los días 3 y 4 de octubre la cuarta edición del Foro de la Castaña, que este año estará centrado en un reto clave para el futuro del sector: la recuperación del suelo tras los incendios forestales.

El simposio se celebrará en el recinto multiusos del Concello de Riós, y reunirá a productores de castaña, propietarios de sotos, comunidades de montes, empresas agroforestales, personal investigador y representantes de la administración pública, con el objetivo de compartir conocimientos, estrategias y experiencias para revitalizar el cultivo del castaño desde una perspectiva técnica, medioambiental y económica.

La jornada del jueves 3 incluirá ponencias técnicas, demostraciones prácticas, degustaciones y exposición de maquinaria vinculada a la recogida de castañas.

Entre los ponentes destacan Servando Álvarez, técnico del Centro Agroganadero del Inorde, que hablará sobre el papel del suelo tras los incendios; la doctora en Biología Beatriz Míguez, especialista en mejora genética de portainjertos de castaño; y el ingeniero de Montes Roque Rodríguez, que abordará la relación entre el castaño maderero y la gestión de combustibles forestales.

También intervendrán José Antonio Liñares y José Manuel Queijas, de la Asociación Galega da Castaña e dos Soutos; el investigador de la USC José Antonio Lorenzo, que analizará las propiedades estructurales de la madera de castaño; y la experta del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias, Marta Ciordia, que presentará un estudio sobre la diversificación varietal de la castaña.

Con todo, uno de los momentos más esperados será el showcooking técnico de la chef ourensana Begoña Vázquez, elegida Cociñeira Galega 2024, que ofrecerá una demostración gastronómica con la castaña como ingrediente protagonista, seguida de una degustación para el público asistente.

La jornada se cerrará con una exposición por parte del equipo técnico de Seaga, empresa pública forestal, sobre un tratamiento experimental contra una enfermedad fúngica que afecta a los castaños, el chancro, basado en el empacado con tierra forestal.

El viernes 4, el foro se trasladará hasta Portugal, a la localidad de Trancoso, con una visita técnica al Banco de Germoplasma de Castaño y a una plantación modelo vinculada al proyecto europeo Life Fagesos, donde los asistentes conocerán técnicas de gestión sostenible y control de patógenos, así como variedades autóctonas como la martaínha.

Durante toda la jornada del día 3, los asistentes podrán visitar una exposición de maquinaria agrícola y herramientas manuales para la recogida de la castaña, instalada en el exterior del recinto.

Las personas interesadas en participar deben inscribirse a través del Centro Agroforestal del Inorde, llamando al 988 317 951 o escribiendo al correo electrónico centroagroforestal@inorde.com