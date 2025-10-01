Embalses que provocan desarraigo y exilio

Son muchos los concellos que han visto desaparecer pueblos a causa de la construcción de embalses. Supuso para sus moradores dejar sus casas, tierras, vivencias, tras una expropiación. En el concello de Chandrexa de Queixa supuso además que muchos de ellos se fueran a vivir a otros municipios, abandonando sus orígenes y mermando el censo. Eso sucedió en los pueblos de Cordiego y A Pousa.

Situado a 985 metros, Chandrexa es el municipio más alto de la provincia de Ourense, y en el año 1953 se construyó un embalse que tiene una superficie de 245 hectáreas.

Chandrexa está surcado por los pequeños ríos Roca, Dorelle, y Queija (a partir del embalse río Navea), y precisamente esta confluencia de ríos propició la aparición de numerosos molinos, ya que antaño se plantaba mucho centeno. Pero actualmente unos pocos se encuentran sumergidos bajo las aguas del embalse y otros quedaron fuera, aunque abandonados. El Concello recuperó uno y los vecinos otro. También hay uno más que todavía funciona. Pero aunque en su día se producía mucho centeno, ya no hacen falta porque a finales de la década de los setenta se dejó de sembrar, y ahora solo se produce pasto para la ganadería extensiva.

Además de varios molinos, este embalse inundó casas, prados, pastizales, y dejó una treintena de vecinos desalojados, que en lugar de reinstalarse en otros puntos del municipio, la mayoría se fueron a vivir a casi 90 kilómetros de distancia, en el Concello de O Carballiño y alrededores. Para el alcalde, Francisco Rodríguez, que en esa época era todavía un niño, resulta algo curioso este exilio voluntario, pero no cree que se fueran por enfado ante la obra del embalse sino porque «les gustarían más esas zonas». La cuestión es que muchos se marcharon y dejaron ahí sus recuerdos.