«Esta es vuestra casa»: la UNED abre sus puertas a su nueva comunidad estudiantil

Una veintena de nuevos estudiantes participaron este martes en la jornada de puertas abiertas organizada por el Centro Asociado de la UNED en Ourense, una cita pensada para orientar e informar a quienes comienzan su formación en esta universidad pública de ámbito estatal, caracterizada por su metodología semipresencial y a distancia.

La mayoría de los asistentes acudieron de forma presencial al salón de actos, aunque también hubo participación online, con estudiantes conectados desde distintos puntos de España e incluso desde el extranjero como un alumno que reside en Roma y trabaja en remoto desde Barcelona. El director del centro, Jesús Manuel García, les dio la bienvenida a todos ellos junto al responsable del Centro de Orientación e Información al Estudiante, Jesús Alberto Carballo, y el miembro del personal técnico Luis Gulín.

Durante el acto, se abordaron aspectos clave como el funcionamiento de la UNED, el papel de los profesores-tutores, los recursos disponibles en el centro y la importancia de una buena planificación del estudio. García animó a los estudiantes a aprovechar la biblioteca, a acudir a tutorías y a afrontar el curso con constancia e ilusión. «El mejor antídoto contra la desinformación es una formación sólida», señaló.

Entre los nuevos estudiantes hay quienes cursarán titulaciones como psicología, derecho, criminología, matemáticas, ingeniería informática o el máster de profesorado, repitiéndose una tendencia ya habitual: «la UNED sigue captando, cada año, a perfiles cada vez más jóvenes que valoran su flexibilidad, su rigor académico y la posibilidad de compaginar los estudios con la vida laboral o personal», dicen desde el centro.

Jesús Alberto Carballo explicó el funcionamiento de las tutorías —presenciales y online— y del Centro de Orientación e Información al Estudiante, servicio que acompaña al estudiante desde su primer paso en la universidad hasta su incorporación al mundo laboral. También destacó el valor que tiene, para muchas empresas, el perfil del egresado de la UNED, por «el esfuerzo y la capacidad de organización que requieren estos estudios».

Tras la charla informativa, los asistentes realizaron una visita guiada por las instalaciones del centro: biblioteca, salas de tutorías, laboratorios, aula de exámenes, secretaría y zonas comunes. «Aquí no hay puertas cerradas: este centro es vuestra casa», les recordó el director, agradeciendo su confianza en el proyecto educativo.