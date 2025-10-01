La carrera solidaria de la Policía reúne 10.236 euros para la asociación Trascos

Trascos es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2013 por familias de personas con trastorno del espectro autista (TEA) y profesionales, integrada en la Federación Autismo Galicia. Sus fines son ofrecer una respuesta integral a niños diagnosticados de TEA en los distintos niveles, así como dar apoyo a las familias y promover la conciencia y la sensibilización pública sobre el TEA «para lograr una sociedad con accesibilidad universal, informando y facilitando el acceso a diferentes recursos de la comunidad para que las personas con TEA puedan desarrollarse plenamente». La entidad es la beneficiaria de la segunda edición de la ‘Ruta 091’, una carrera solidaria organizada por la comisaría provincial de la Policía en Ourense. La prueba se disputó el pasado mes de junio. Trascos recibe un total de 10.236 euros. Este martes tuvo lugar el acto simbólico de entrega.