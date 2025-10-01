El campus estrena un curso que formará especialistas en agua, salud y termalismo

El campus universitario de Ourense incorpora novedades académicas para este curso con títulos como el de experto en agua, termalismo y salud. La iniciativa, en marcha en la Facultad de Ciencias, ha comenzado con 15 alumnos inscritos. El objetivo —explica la Universidad de Vigo— es aportarles «una formación integral sobre los beneficios terapéuticos y cosméticos del agua mineromedicinal y termal». El programa formativo es un título propio de la UVigo que se oferta a través del Centro de Posgrado y Formación Permanente. Los estudios están amparados por el proyecto Campus Auga, una línea de especialización de la universidad ourensana que está acreditada y financiada por la Xunta de Galicia.

Las profesoras e investigadoras Inmaculada Franco y María José Pérez imparten la docencia del curso. La formación para futuros especialistas en agua, saluda y termalismo se estructura en módulos que abordan temáticas como los aspectos geológicos y microbiológicos del recurso, y su aplicación en el tratamiento de patologías. El curso, con 136 horas de docencia presencial y virtual, ofrece 60 horas de prácticas en empresas. Se desarrolla este año académico por primera vez, hasta finales de junio de 2026.