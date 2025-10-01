El campus estrena un curso que formará especialistas en agua, salud y termalismo
Los alumnos dispondrán de 60 horas de prácticas en empresas
J. F.
El campus universitario de Ourense incorpora novedades académicas para este curso con títulos como el de experto en agua, termalismo y salud. La iniciativa, en marcha en la Facultad de Ciencias, ha comenzado con 15 alumnos inscritos. El objetivo —explica la Universidad de Vigo— es aportarles «una formación integral sobre los beneficios terapéuticos y cosméticos del agua mineromedicinal y termal». El programa formativo es un título propio de la UVigo que se oferta a través del Centro de Posgrado y Formación Permanente. Los estudios están amparados por el proyecto Campus Auga, una línea de especialización de la universidad ourensana que está acreditada y financiada por la Xunta de Galicia.
Las profesoras e investigadoras Inmaculada Franco y María José Pérez imparten la docencia del curso. La formación para futuros especialistas en agua, saluda y termalismo se estructura en módulos que abordan temáticas como los aspectos geológicos y microbiológicos del recurso, y su aplicación en el tratamiento de patologías. El curso, con 136 horas de docencia presencial y virtual, ofrece 60 horas de prácticas en empresas. Se desarrolla este año académico por primera vez, hasta finales de junio de 2026.
