Bomberos muy quemados: denuncian que hacen 375 horas más al año y no cobran

Los bomberos de Ourense, en concreto la delegación sindical de Comisiones Obreras en este parque municipal dependiente del Concello, han vuelto a denunciar públicamente su situación, con atrasos y pluses sin abonar, algunos desde hace cuatro años, así como un exceso anual por cada bombero de 375 horas trabajadas de más, «algo que nos reconoce un fallo judicial», indican, y que no cobran.

En una nueva llamada de atención sobre la situación deficitaria de este cuerpo en número de efectivos, señalan, a la que se suman pluses de nocturnidad y festividad sin cobrar en 2025, al igual que estos mismos pluses de 2024; las horas extras del 2023 a 2025 inclusives y tampoco les han pagado en 2023 y 2024, afirman, las ayudas sociales. Los premios de jubilación están sin abonar desde hace cuatro años y además no se pagaron las subidas salariales del 10,5 % que ha acordado el Gobierno central.

Otra de las cuestiones sobre las que quieren advertir a la ciudadanía es que «los excesos horarios se mantienen desde el año 2000, pese a las sentencias firmes que han ido saliendo desde el año 2023». En esta nota de protesta para alertar de la situación de este cuerpo, por debajo de la ratio en plantilla, explican que ese exceso horario no retribuido y reconocido por sentencia, de 375 horas de más al año no retribuidas, si se multiplica por algunos bomberos que llevan 25 años o más «nos da un total de 9.375 horas , es decir, el equivalente a 5,75 años, que ha trabajado cada bomberos de forma gratuita».

Reconocen que «es cierto que algunos trabajadores están más afectados que otros, pero todos tienen cobros pendientes, pese a las manifestaciones con apoyo ciudadano de hace un año».

Es más, Comisiones culpa alcalde de, en lugar de cumplir las sentencias y pagar, «dedicarse a intentar dividir el personal de los diversos servicios municipales», indican. Lamentan «el descaro, desfachatez y la burla» del representante del gobierno local», cuando los ciudadanos «pagan sus impuestos y merecen unos servicios públicos dignos».