Asume una condena por un atropello del que no se enteró hasta regresar al lugar

Cuando llegó a su domicilio y se apeó del vehículo observó daños en el automóvil que le llamaron la atención y le causaron preocupación. En especial, un desperfecto en un faro. Tras hablar con un familiar cogió otro coche y desanduvo el trayecto para comprobar qué había sucedido. Llegó al lugar en el que creyó que había tenido solo un golpe con unos adoquines y, al inspeccionar la zona, se encontró a una mujer que pedía auxilio desde el fondo de la cuneta, en estado grave, con traumatismos torácico, abdominal, cervical y esquelético. La había atropellado cuando la señora caminaba por el margen derecho de la vía, pero el hombre no se percató en ese momento de que hubiera alcanzado a una persona. Es un hecho que descubrió al volver al lugar. Tres meses y medio después del accidente de tráfico, la señora falleció en el hospital de Ourense. Tenía 65 años.

Por estos hechos de 2021 en el municipio ourensano de Maside, el conductor implicado fue juzgado este martes en el Penal 2 de Ourense. No iba rápido y dio negativo en las pruebas de alcoholemia y de drogas, pero la Fiscalía sostiene que, aquella tarde del 11 de septiembre de 2021, sobre las 18 horas, el acusado circulaba en su automóvil por la carretera OU-409 ( Maside – Garabás) «con falta de atención a las circunstancias de la conducción». A la altura del punto kilométrico 0,950 de esa vía, invadió el arcén del margen derecho de la vía, en el sentido hacia Maside, colisionó contra unos adoquines y seguidamente atropelló a la víctima, que caminaba por el lugar y salió desplazada fuera de la carretera a consecuencia del impacto del vehículo. Cuando regresó al lugar del accidente y se encontró con la señora herida, el conductor solicitó asistencia médica para ella.

El hombre asume su responsabilidad y se conforma con una privación del derecho a conducir durante un año, más 12 meses de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave. Esta última pena queda suspendida porque carece de antecedentes y el castigo no excede de los dos años de cárcel. El requisito es que no podrá cometer ningún delito durante los próximos veinticuatro meses, como la magistrada le advirtió en la sala. El tiempo computa desde ayer.

La Fiscalía, la acusación particular y la defensa alcanzaron un acuerdo para establecer la condena penal, pero hay discrepancias, en cambio, sobre la indemnización que corresponde para la hija de la víctima, que es su heredera. La descendiente recibió en 2024 unos 50.000 euros, una cantidad que la Fiscalía y la defensa consideran que resarce los perjuicios. El abogado particular disiente y solicita unos 76.000 euros adicionales. La magistrada del Penal 2 de Ourense resolverá en la sentencia qué cuantía es la adecuada para la responsabilidad civil por los hechos.

La mujer ingresó en la unidad de reanimación del hospital de Ourense. Tras un empeoramiento fue trasladada al Álvaro Cunqueiro, a Vigo. Regresó al CHUO, donde las intervenciones y tratamiento continuaron por parte de varios servicios. Su situación respiratoria empeoró y falleció el 28 de diciembre de 2021. La mujer tenía una única hija, su heredera, que ejerce la acusación particular en el caso.

El abogado cree que debe ampliarse la indemnización con una compensación por las secuelas que padecía la mujer antes de que fallecieran el hospital por una arritmia, solo un día antes de ser vacunada para su traslado a una residencia, según indicó el letrado. La forense declaró en el juicio que no le fue posible determinar el estado de las posibles secuelas debido al fallecimiento de la mujer.

Un doctor propuesto por la acusación particular como perito afirma que la situación de la víctima ya estaba «estabilizada», tras haber sido atendida en distintos servicios del CHUO sin más posibilidades de curación, de modo que solo estaba pendiente el informe de alta una vez fuera vacunada contra el covid (era finales de 2021, plena pandemia). Murió el día antes.

Las secuelas eran permanentes y sería dependiente durante el resto de su vida, expuso en su informe la acusación particular, que ve compatible la indemnización ya abonada por el fallecimiento y una compensación económica adicional, por las secuelas. La aseguradora discrepa y, entre otros argumentos, la abogada de la empresa aludió a que la propia acusación particular comentó que la posible causa de la muerte de la mujer —una arritmia, según la autopsia— no está relacionada directamente con las lesiones del atropello.