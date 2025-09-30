La vacunación contra la gripe y el covid comienza en las residencias, donde viven 6.300 personas en Ourense

La campaña de vacunación en Galicia contra el covid y la gripe comenzó este lunes, en su primera fase, con las personas residentes en los geriátricos y en centros para personas con discapacidad. En la provincia de Ourense hay más de 150 recursos sociosanitarios, en los que viven más de 6.300 personas. Después de este colectivo, el siguiente al que se dirigirá la campaña, a partir del 13 de octubre, es al de los pacientes que se encuentran inmovilizados, así como a las personas inmunodeprimidas. Los primeros serán vacunados por enfermeras del centro de salud, mientras que los segundos serán citados en alguno de los tres hospitales públicos (CHUO, O Barco y Verín).

A partir del 20 de octubre se pondrá en marcha la campaña de vacunación contra la gripe y el covid de las personas de edad, comenzando por los mayores de 70. En esta ocasión ya no se utilizarán los ‘vacunódromos’, como Expourense, sino que los ourensanos de las distintas generaciones en las que se enfoca la acción de inmunización serán citados para que acudan a su centro de salud. El canal de comunicación, el SMS. El 20 de octubre comienza también la vacunación de embarazadas y de sanitarios, que podrán pedir cita en la app del Sergas.

La vacunación será secuencial, de manera que el 5 de noviembre llegará el turno a los de más de 60. El 13 de octubre se pondrá en marcha la vacunación en centros escolares, un plan experimental que en toda Galicia está dirigido a unos 19.000 escolares de entre 3 y 11 años de vida. Las enfermeras acudirán a los colegios y la vacuna utilizada será la intranasal.

Los centros participantes en Ourense son el CPR Pablo VI Fátima (A Rúa); CPI Plurilingüe Antonio Faílde (Coles); CPI Terras de Maside (Maside); CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo y CPR Plurilingüe Sagrado Corazón (O Carballiño); CPR Plurilingüe Miraflores (Pereiro de Aguiar); CEIP Plurilingüe Irmáns Villar y CPR Plurilingüe Divina Pastora (Ourense); CPR Plurilingüe María Inmaculada (Verín); así como el CEIP Carlos Casares (Xinzo de Limia).

Entre la población infantil en general se citará para la inmunización a los menores con edades entre 6 meses y 11 años. Hace una semana comenzó la administración de vacunas al nacer contra el virus VRS, causante de la bronquiolitis y de posibles complicaciones e ingresos de los lactantes. La campaña continuará hasta finales de marzo. Los pequeños menores de seis meses serán incluidos en esta acción, que reduce el número de hospitalizaciones por complicaciones respiratorias por este virus. El año pasado en Galicia se administró el suero protector a más de 12.700 bebés.

En la provincia de Ourense el propósito es administrar unas 102.000 dosis entre los distintos colectivos, para conseguir una cobertura conjunta de un 70%. «A vacinación é unha fonte de protección contra complicacións derivadas de enfermidades estacionais», subraya el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo. El representante ourensano de la administración autonómica acudió con el gerente sanitario provincial, Santiago Camba, y el alcalde de O Carballiño, Francisco Fumega, a la residencia para personas con dependencia de la localidad, donde ayer un equipo de enfermería vacunó a usuarios.