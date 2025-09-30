Ourense es «un punto sensible y de interés» para el narco, avisa la Fiscalía

Con más de 200 kilómetros de frontera compartida con Portugal y con una posición estratégica en Galicia —puerta de entrada de la alta velocidad ferroviaria, vía de salida hacia la Meseta de buena parte del tráfico rodado—, Ourense presenta fortalezas en materia de comunicaciones. La mejora del transporte con otras partes de España aporta posibilidades a los ciudadanos con buenas intenciones, pero también a los delincuentes. La Fiscalía Provincial de Ourense avisa de este hecho en la memoria anual de la institución en Galicia, publicada recientemente. «En el ámbito de los delitos relativos al tráfico de drogas, Ourense, por su ubicación estratégica como frontera de Portugal, es un punto sensible y de interés para las redes del narcotráfico», indica el ministerio público en una redacción del especialista a nivel provincial contra el narcotráfico, Miguel A. Ruiz.

La Fiscalía trabaja en la persecución de los delitos, coordinando con la autoridad judicial y los agentes investigadores operativos para desarticular organizaciones criminales y retirar de las calles sustancias estupefacientes que causan daño a la salud. Pero la institución alude también en su memoria a la labor que también desempeña en el ámbito de la prevención del delito, mediante la promoción de programas educativos y colaborando con otras instituciones «para reducir la demanda de sustancias estupefacientes y reforzando el compromiso con los sectores más vulnerables como la juventud, que a menudo es el grupo más expuesto al consumo y distribución de drogas», subraya la institución pública.

En su doble papel de persecución de los criminales y de prevención del consumo y del tráfico, la Fiscalía Provincial de Ourense «no solo protege bienes jurídicos colectivos como la seguridad y las salud pública, sino que también actúa como escudo frente a las amenazas que el narcotráfico representa para el bienestar social y la cohesión comunitaria».

Otra amenaza global, como la de la droga, es el ciberdelito. Según la estadística oficial más reciente —el balance del Ministerio del Interior, con datos del primer semestre del año—, las infracciones penales cometidas con medios telemáticos sumaron 1.123 casos en Ourense, un 6,3% más que en el primer semestre de 2024

«Las características únicas de la ciberdelincuencia la convierten en una amenaza global y difusa que afecta con ataques a infraestructuras críticas, difusión masiva de contenido ilícito, pornografía infantil y fraudes a gran escala que afectan a la comunidad entera», señala la Fiscalía de Ourense en la memoria de la institución en la comunidad, que hace balance de la actividad de 2024.

En este ámbito, el ministerio fiscal asume en esta provincia «un compromiso firme para proteger los bienes jurídicos implicados en los ciberdelitos», además de llevar a cabo «una actuación proactiva, coordinada y altamente especializada que incluye la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad, la promoción de acciones preventivas y la intervención en procedimientos judiciales», resume la Fiscalía en el documento.