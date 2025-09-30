La nueva generación de barberos y barberas: Titulados con arte en las tijeras

Los hombres del siglo XXI ya no se cortan un pelo. No solo se acicalan tanto o más que hace unos años, sino que, a menudo, se atreven con degradados o cortes antaño impensables, tanto de pelo como de barba, así como con distintas coloraciones.

Para atender las nuevas y exigentes demandas de este variopinto mercado de estilismos masculinos, sale a la calle, hoy mismo, una nueva generación de barberos y barberas en Ourense, tras un año de formación en barbería en la academia Jorge 3 de Ourense, que dirige todo un maestro de la peluquería como Jorge Cachaldora.

«Salen preparados y con un título homologado que les capacita para trabajar o para montar su propio negocio en el sector ; las dos chicas además ya llevan dos años, y tienen también el peluquería y estética» , indica Jorge Cachaldora.

Estos alumnos y alumnas de un oficio que antes se conjugaba solo en género masculino, han contado entre otros profesores, con este referente de la peluquería en Ourense, no en vano los Cachaldora son una familia que atesora más de 80 años de historia en el sector. «Lo cierto es que de seis hermanos cinco fueron peluqueros, y sus hijos casi todos, menos uno, fuimos peluqueros también. No creo que haya precedentes de algo así en España, la verdad» explica, «pues llegamos a tener 22 establecimientos a la vez» indica.

Con estos mimbres y un completo equipo de profesores, estos jóvenes alumnos y alumnas vivían ayer la emoción de que el de ayer iba a ser el último día con su bata blanca de estudiantes de ciclo formativo, y hoy abrían la puerta ya a un futuro para ejercer como barberos o barberas, una profesión que ha cambiado. Junto con los profesionales históricos que se han ido actualizando y forman ya en las distintas técnicas y estéticas, para hombre, estos jóvenes, abren la puerta a un nuevo modelo de barberías, que en algunos casos son casi clubes sociales, donde en ocasiones los sofás, los dardos y los futbolines, forman parte del atrezzo, junto a la nevera con cervezas para no solo se trate de «ponerse guapos» sino de una forma de vida.

Ayer todos estaban en fase despedida, en ese entro de la calle Santo Domingo donde está la Academia de Jorge. Para Pedro, que viene de la otra punta de la provincia, «la experiencia fue estupenda» . Él empezó tras rematar otro ciclo formativo, «no sabía qué hace, me apunté a barbería y me gustó cumplió mis expectativas», asegura.

Steven sin embargo, otro de los nuevos barberos titulados, siempre lo tuvo claro. «Me gustaba esta profesión desde que era pequeño, por eso me apunté a este curso convencido».

A Cristian, más que peluquero le gusta que le llamen « barbero» enfatiza. Le viene de tradición, pues De hecho «mi madre ya se dedicaba a la peluquería; crecí en ese entorno».

En su caso ya está trabajando pero «mi aspiración es tener mi propia barbería y ser autónomo» advierte. Lo mismo le ocurre a Raúl, quién considera «·que hay que aprender de todo pero, también estoy deseando montar mi propia barbería». La posibilidad de asociarse entre varios amigos no lo ven porque «cada uno de los que nos hemos formado, do venimos de un lugar diferente».

Roi, que luce ya un corte personal, un «degradado medio». apuntan sus compañeros, muy personal es de lo que se metió en el curso «porque empezó a gustarme y ahora ve en esto su futuro.

Tienen un mercado amplísimo, porque, como reconoce Jorge Cachaldora, «el hombre siempre fue mucho más coqueto y exigente pero la sociedad lo empujaba a que, a que, si eras hombre había que ir como, más contenido», indica.

En su caso lleva 60 años en este oficio, casi desde niño, y «si, puedo decir que he sido maestro de maestros , a los 22 estaba dando clases en FP con el título de maestro industrial» recuerda. Ha impartido incluso cursos en Cuba y otros países donde ha dejado y se ha traído aprendizajes y experiencias profesionales.

Pero curioso que estos nuevos cortes de pelo de moda en la actualidad, «hace que muchos jóvenes vengan a la peluquería incluso cada 2 semanas para matearen ese corte. También tenemos una gran afluencia de marroquíes, de latinoamericanos que van todos con ese tipo de pelos muy cortos». De hecho ahora «viene una tendencia de cabellos más largos, pero no va a cuajar, mientras determinados y músicos y futbolistas mantehan los cortes actuales. Tiran mucho».