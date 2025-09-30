Mesas informativas en la calle para frenar el caos del cuarto cambio de líneas de bus

El día 16 de septiembre entraron en vigor las nuevas líneas y horarios del servicio de autobuses urbanos del municipio de Ourense, y ayer, 29 de septiembre, 15 días después, se ponía en marcha el cuarto cambio en el diseño, por lo que ante la previsión del «caos», que según la oposición y asociaciones de vecinos del rural se está viviendo en estas dos semanas, el Concello ha instalado nuevas mesas informativas en puntos estratégicos, en algún caso atendidas por funcionarios para tratar de aclarar las dudas.

En este caso las personas encargada de mesas como la de la Alameda, hasta donde se acercaron además ayer el propio alcalde Gonzalo Pérez Jácome y otros miembros de su gabinete, incluyeron reparto de fotocopias de horarios y líneas y explicaciones sobre sus casos particulares de movilidad , a los viajeros que se acercaban a preguntar.

En su mayoría, afirman, fueron personas de mediana o avanzada edad las que se acercaron a conocer los cambios en sus líneas, dado que se han ido adaptando en muchos casos por parte del Concello a las quejas de vecinos del entorno rural, Rairo, Velle, Mende, Lonia, y las parroquias de Palmés que han tenido problemas estas dos semanas, en algún caso para conciliar sus horarios laborales o escolares, con los cambios de líneas y horarios.

Próximos cambios

El Concello de hecho adelantó ayer que va a implantar los últimos cambios el día 6 de octubre , y en una de las líneas que causó más protesta y reuniones vecinales, como es la de la zona de Mende.

En este case «se harán los últimos ajustes de mejora y optimización de la nueva red de líneas del servicio de autobuses urbanos, y consistirán en dotar a la zona de Mende de conexión con la residencia sanitaria, a través de O Polvorín» ,adelantan.

Anuncian también que se ampliará l recorrido de la línea número 6 de campo de fútbol O Couto-Residencia-As Curuxeiras”, desde el campo de fútbol hasta la hasta la estación de tren, para conectar esta última con la residencia, hasta que en el mes de marzo entre en servicio la futura línea circular» explica el Gobierno local

Por su parte ayer la portavoz municipal del PSOE, Natalia González Benéitez, señaló que 15 días después de la puesta en marcha de las nuevas líneas «el resultado es de caos, desinformación y remiendos constantes por parte del alcalde. Prometió una revolución de la movilidad, y lo que tenemos son colas, buses atestados, rectificaciones a diario y unos vecinos perdidos, que siguen llegando tarde para realizar su vida diaria.».

Advierte de que «el grupo socialista ya le dijo que el camino era escuchar y dialogar con la gente y rectificar antes, no improvisar y jugar con Ourense como si fuera su scalextric particular. Hoy la situación es peor que con las antiguas líneas de bus. Ourense merece un transporte seguro, útil y digno no este desastre improvisado».

Los cambios operados ayer afectaron a la Línea 1A Sexto Instituto – Barrocás, que pasó a llamarse Línea 1 con modificaciones horarias. La línea 1B se llama desde ayer Línea 2, con salida desde Covadonga, no desde Cudeiro, para tener conexión con Residencia Sanitaria.

También desde ayer la Línea 7 se extiende desde Covadonga hasta Cudeiro, con la finalidad de que las personas residentes en este núcleo, dispongan de frecuencias cada 30 minutos y puedan acercarse al centro de salud de A Ponte, además de a otros destinos como la estación, el barrio pontino o el centro de la ciudad. En consecuencia, la nueva Línea 7 irá a Cudeiro hasta A Valenzá.

Las mesas informativas fueron necesarias de nuevo para aclarar que desde ayer, la Línea 8 Eirasvedras–A Milagrosa–Residencia, se divide en 2. Los vecinos de Eirasvedras pasan a tener servicio de conexión con la ciudad a través de la Línea número 4, y esta última línea podría así prolongar su ruta desde la estación de autobuses hasta Eirasvedras. El motivo es acallar otras protestas, y que las personas que viven en Eirasvedras, Quintela y O Pino cuenten con conexión cada media hora con la ciudad, no cada 50 minutos. Para acabar, desde ayer la Línea 8 comunicará Parque de San Lázaro-A Milagrosa-Residencia.

Un ‘software’ «más potente» vigilará semáforos, tráfico y acceso al casco viejo, «priorizando el transporte público»

Y con el fin de que esa mejora de la movilidad que pretende el Concello con su cambiante diseño de líneas, llegue a buen puerto el concurso para la gestión control de red semafórica, cámara de acceso al casco histórico y de velocidad que acaba de sacar a licitación, labor que ahora gestiona la firma SICE, desde la sala de pantallas de Policía Local, fija ya como obligación de la futura concesionaria, que se priorice el transporte público urbano, es decir los autobuses, sobre otro tráfico rodado. Además la futura concesionaria debe de garantizar, la instalación «de una nueva plataforma de software de gestión de tráfico, que sustituya a la actual, dada su obsolescencia, con la finalidad de modernizar y mejorar la eficacia , eficiencia y calidad en la gestión de la movilidad», indica la memoria del concurso.Además esa nueva plataforma¡, «debe de permitir «tanto el diseño de planes de ingeniería de tráfico, como de un sistema de priorización del transporte publico urbano» sobre el resto, indican. Resaltan que tiene que ser personal especializado —por eso se privatiza— el lleve este control de tráfico; la monitorización del mismo; cámaras de control de acceso, control de velocidad, medición del flujo de tráfico y semáforos.