Félix Gómez presenta «Mr. Nadie»
El actor Félix Gómez y el director Miguel Ángel C. Buttini presentaron ayer en el Teatro Principal la película «Mr. Nadie», que compite en la Sección Colleita. El largometraje, cuya proyección supuso su estreno en Galicia, representa para su director «la sociedad española desde abajo», una sociedad que «cada vez es más egoísta», comenta. La función de ayer fue la única que se dará en el festival .
