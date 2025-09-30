Los entresijos de la Rapa das Bestas y la historia del último pub, hoy, en el OUFF

Las luces no se apagan en la 30ª edición del Ourense Film Festival. Tras un inicio de semana plagado de presentaciones, hoy el OUFF llega a su ecuador, pues se celebra la quinta de las diez jornadas de cine con las que contará el festival hasta el domingo. Y lo hace con una jornada de no parar: desde las 11.00 hasta las 22.00 horas, se podrá disfrutar de hasta 15 proyecciones en 5 lugares diferentes. Además, en el Centro Cultural Marcos Valcarcel tendrá lugar el IX Encontro de Academias de Cinema e Audiovisual da Península, mientras que el III Encontro Estatal da Plataforma Audiovisual de Produtoras (que comenzó el sábado) finalizará su actividad.

Entre la cartelera disponibles, la presentación de las dos películas que se muestran por primera vez en el festival parecen ser el mayor atractivo. Por una parte, la Sección Oficial Panorama Galicia trae el largometraje documental Rapa: xente ao monte (2024). En él, se trata la tradicional Rapa das Bestas desde el punto que nadie mira: su ciclo anual, su importancia para los vecinos y su lucha contra lobos y eólicos. Para explicarlo con todo lujo de detalles, su director, Alejandro Enríquez, estará presente en la presentación a las 17.00 horas. Las entradas todavía están disponibles, con un precio de 4 euros si se compran en web.

El segundo estreno lo encontramos en el ciclo Amal y su muestra de cine árabe. Gracias a él, los ourensanos podrán disfrutar del filme The Old Oak, un drama de 2023 dirigido por Ken Loach, y que en su año de publicación estuvo nominado a las máximas categorías de los premios BAFTA y el festival de Cannes. «El viejo roble» (el título en español) cuenta la historia del último pub existente en un pueblo del noroeste de Inglaterra abandonado por el cierre de minas, y que ante la falta de gente se convierte en un refugio para la comunidad emigrante siria. Para presentarla no estará Ken Loach, pero sí el presidente de la Fundación Araguaney, David Rodríguez. La inscripción es gratuita, pero se puede reservar una butaca.