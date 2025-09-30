Con los días finales de septiembre, llegan también las actividades que todavía no habían vuelto a la rutina, y ayer le tocó el turno a la Diócesis de Ourense. Y es que aunque sus centros de formación ya habían comenzado las clases en las semanas previas, fue este lunes cuando todos ellos se reunieron en el Seminario Mayor para el acto solemne oficial de apertura del curso académico. La bienvenida a la nueva etapa contó con la participación del Obispo de Ourense, Leonardo Lemos, quien presidió la Eucaristía inaugural del acto.

La Diócesis de Ourense abre su curso académico con un rumbo innovador

Un inicio de curso que llega con noticias positivas en cuanto a afluencia. En una época de cambio constante, tanto en la Diócesis como en toda la sociedad ourensana, llevar la fe católica a la población se presume más complicado, pero los centros de formación de la ciudad de As Burgas no paran de subir en cuanto a afiliados durante los últimos años: «Estamos presenciando moita xente que se interesa pola teoloxía e a fe e queren estudala», cuenta el director del Instituto Teológico «Divino Maestro», José Manuel Salgado Pérez. Los números lo reafirman: entre el Centro de Ciencias Religiosas en el que se forman los futuros profesores de Religión; el Seminario Mayor, que oferta ESO y Bachillerato; y el Instituto Teólogico, donde además de los futuros sacerdotes también estudias aquellos apasionados por la rama, la Diócesis junta casi 150 alumnos presenciales. Eso sin sumarle los numerosos cursos online del Instituto da Familia, «que funcionan moi ben», afirma Salgado. Esta enseñanza digital no es la única incorporación de las nuevas tecnologías: durante los últimos años, los centros han apostado por la formación con pantallas e Internet para adaptar su metodología a los tiempos que corren.

Por su parte, el Seminario Menor está viviendo también una época de cambios. Este 2025 inició el segundo curso académico con presencia femenina en sus pupitres. En total, son 16 alumnas las que han comenzado las clases, cuatro más que el año pasado, lo que supone un «éxito de matriculación», explica uno de los profesores del centro, David Muñoz. Además, el régimen de internado que otros años caracterizaba al Seminario ya no es tendencia: sólo 22 alumnos (las chicas no tienen permitida esta modalidad) se quedan a dormir durante la semana, y pasan los findes con sus familias.