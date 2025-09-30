Comienza el concurso Faíscas

El concurso por equipos Faíscas, la residencia audiovisual de OUFF Fest, dio ayer su pistoletazo de salida. En la competencia, tres equipos de jóvenes recién ingresados al mundillo tendrán una semana para grabar y montar un cortometraje. Los resultados (que recibirán 600 euros en el caso de la mejor obra, y 300 en el de la segunda) se podrán ver este sábado en el centro cultural Marcos Valcarcel). Entre los proyectos a desarrollar, se encuentran un intento de renombrar calles de Ourense, una bruja que vive en sociedad o un falso documental sobre un músico fracasado.