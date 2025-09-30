Celanova incorpora un camión autoescalera para emergencias
Redacción
Ourense
La Diputación de Ourense ha dotado a la Mancomunidad de Celanova de un camión autoescalera para emergencias como incendios o rescates. El presidente provincial, Luis Menor, destaca que con la incorporación al servicio del vehículo, con una inversión de 150.000 euros, se materializa una demanda «histórica» de la comarca. «Demostramos o noso obxectivo como goberno provincial: ser útil á veciñanza», dice. Alumnado del Infantil del colegio Sagrado Corazón estuvieron presentes en la presentación. «A seguridade e as emerxencias, como todas as cousas importantes, apréndense na escola».
