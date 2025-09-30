El campus cultiva pasiones: de la costura sostenible a la fotografía o el teatro

Teatro, música gallega, danza, costura creativa, fotografía y dibujo 2D para proyectos. Estas son algunas de las propuestas que incluye la programación de talleres de extensión universitaria del campus de Ourense para este primer cuatrimestre del curso. Organizados por la Vicerrectoría con financiación de la Diputación, se ofertan diez cursos (tres de ellos son novedades) que están abiertos a la inscripción de las personas interesadas, sean o no miembros de la comunidad universitaria.

La matrícula está abierta hasta el 3 de octubre y se realiza a través del Campus Activo de la Universidad de Vigo. Su precio es de 40 euros para el público general, 26 euros para la comunidad universitaria y de 32 para otros colectivos vinculados a la UVigo. El número de plazas disponibles oscila entre las 10 y 15. Estos talleres están reconocidos con un crédito ECTS por cada 30 horas de trabajo, contando con una media de entre 20 y 33 horas de duración cada una de las iniciativas, salvo las aulas de teatro, que se prolongan más tiempo.

Hay tres novedades en la programación de este cuatrimestre. Estefanía Carrera imparte un taller de iniciación a la costura creativa sostenible. La propuesta «Fotografía: del analógico al digital» está dirigida por Santiago Barreiros. La tercera novedad de los cursos del campus es un taller de dibujo 2D con ordenador para proyectos, dirigido por José Ángel Cid.

Las siete iniciativas restantes son propuestas que ya se han ofertado en otras ediciones. En la propuesta Danzas del mundo y interculturalidad, impartida por Ainhoa Linaza, los participantes conocerán bailes colectivas tradicionales de diferentes países. En el marco del Aula de Danza Contemporánea del campus habrá dos talleres. Uno de creación escénica y composición coreográfica, a cargo de Linaza, y otro de formación, impartido por Nuria Sotelo y centrado en el trabajo creativo a través del cuerpo y el movimiento.

Las aulas de teatro son dirigidas por Sarabela Teatro, con dirección de Fernando Dacosta. El grupo Rosaura, el primer nivel, está abierta a quienes se inician. El segundo, Cordelia, a las personas con algo de experiencia. Maricastaña acogerá a los de un nivel más avanzado. Por último, el aula de gaita sigue bajo la dirección de Gonzalo Abelairas, con su taller de música tradicional gallega, con gaita y percusión, con nociones de la música patrimonial y tradicional, técnicas de gaita, tipos de digitación y estudio del repertorio, entre otros aspectos.