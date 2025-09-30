Un abogado de Ourense acumula dos sentencias por estafar a clientas ratificadas por el TSXG

Después de ser absuelto en dos ocasiones por la Audiencia Provincial en dos procedimientos distintos, y después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulase ambas resoluciones y ordenase repetir los juicios, el signo de los acontecimientos con la justicia ha cambiado para L. Á. C. R., abogado de profesión en Ourense. La Audiencia condenó a este letrado por estafar a una madre y su hija, en una de las causas, y a otra clienta, en un segundo procedimiento. Las dos sentencias fueron recurridas en apelación por la defensa. El pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó una resolución que impone al abogado 2 años de prisión y la obligación de pagar más de 71.000 euros a madre e hija, clientas en un pleito por una herencia que fueron víctimas de una estafa continuada. Ahora, el TSXG confirma la condena dictada en el otro procedimiento: seis meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación profesional, por engañar a una clienta a la que representaba en un proceso judicial de incapacidad y de reclamación de una pensión. Si la sentencia contraria es firme, el abogado tendrá que indemnizar a la mujer con casi 5.600 euros, por los daños y perjuicios. Contra las dos sentencias cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En los juicios, él ha mantenido su inocencia.

La perjudicada en este último caso contrató al letrado para conseguir una declaración de incapacidad permanente total y una pensión vitalicia. Después de una primera resolución favorable a la mujer, el TSXG dio la razón a la Seguridad Social en la apelación. El letrado no llegó a presentar casación ante el Supremo. «A sabiendas de que no iba a presentar el citado recurso (...) con ánimo de obtener un enriquecimiento injusto, hizo creer a su clienta que el procedimiento seguía sus trámites, de manera que le fue exigiendo determinadas cantidades de dinero para tramites que nunca realizó», además de otras cantidades para un supuesto informe pericial y gastos de la procuradora, según señalan los hechos probados de la sentencia que ratifica el TSXG.

«La prueba, que es adecuada y es suficiente en tanto que su contenido es nítidamente incriminatorio, dibuja un escenario fáctico en que concurren con insólita claridad los requisitos objetivos y subjetivos» del delito de estafa, y «pone negro sobre blanco la poderosa seña de identidad de la autoría delictiva», expone el alto tribunal de Galicia en la sentencia que desestima el recurso de apelación. La sala avala la «cabal y exhaustiva evaluación» de las pruebas por parte de la Audiencia Provincial. Se produjo en este caso un «perjuicio económico a quien le encomendó el servicio de abogacía y correlativo enriquecimiento del acusado según el plan diseñado por este desde el inicio», subraya el TSXG.

En el procedimiento en el que una madre y su hija resultaron estafadas por el abogado, el profesional «aprovechó su intervención como letrado en un procedimiento civil que afectaba a las perjudicadas para enriquecerse injustamente», haciéndolas creer que los gastos judiciales eran muy superiores a los reales por la gestión de una herencia que no llevó a cabo, apunta la justicia. «La conclusión a la que llega la sentencia es incontestable», indicó el TSXG sobre el criterio de la Audiencia al condenar, en base a «un arsenal probatorio ciertamente contundente». La madre y la hija tuvieron que malvender un piso y solicitar un préstamo para poder hacer frente a las «desproporcionadas» cantidades que pedía el abogado.