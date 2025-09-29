El turismo se desinfla en Ourense: agosto cerró con cifras de antes de la pandemia

Tras alcanzar cifras récord en 2024, la provincia de Ourense ha registrado este agosto su peor dato de visitantes desde 2018. Según los datos provisionales publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo 37.475 viajeros eligieron Ourense como destino, lo que supone una caída del 15,8 % respecto al mismo mes del año anterior, cuando se contabilizaron 44.502 turistas. Hay que retroceder hasta el verano previo a la pandemia para encontrar una cifra tan baja.

El impacto de la ola de incendios que asoló la provincia durante buena parte del mes —la peor desde que hay registros, con más de 96.500 hectáreas calcinadas, según datos de la Consellería de Medio Rural— se dejó sentir en un sector turístico ya debilitado que se vio afectado por las cancelaciones, la ausencia de reservas y también el corte en la conexión ferroviaria con Madrid durante nueve días, en pleno agosto, complicando aún más la recepción de visitantes a la provincia.

Caen las pernoctaciones

La bajada de visitantes se reflejó también en el número de pernoctaciones, que pasó de 92.418 noches en agosto de 2024 a 77.434 este año, lo que representa un descenso del 16,2 %. El dato es también inferior al de 2019, cuando se registraron 92.197 noches.

La estancia media baja ligeramente respecto al año anterior, situándose en 2,07 noches por persona (frente a las 2,08 de 2024), y muy lejos de la media estatal, que este agosto fue de 3,48 noches.

Otro de los aspectos que revela la estadística del INE es la falta de diversidad en la procedencia de los visitantes. De los 37.475 viajeros registrados en agosto, 31.164 eran residentes en España. De ellos, un 33,2 % procedía de otras provincias gallegas, lo que evidencia la fuerte dependencia del turismo regional. En cambio, los residentes en otras comunidades autónomas representaron poco más del 55 % del total.

La Comunidad de Madrid fue el principal foco emisor fuera de Galicia, con el 22 % de los visitantes nacionales, seguida de Cataluña (8,38 %) y Castilla y León (4,64 %). Sin embargo, esta concentración también pone de manifiesto la escasa penetración de Ourense como destino más allá de su entorno más próximo.

En el ranking de provincias por número de visitantes, Ourense vuelve se sitúa en el grupo de cola. Solo cinco provincias recibieron menos viajeros este agosto: Guadalajara con 26.501 fue la menos deseada, seguida de Palencia con 10.000 menos que Ourense, 27.329; muy de cerca Zamora que registró 29.550, tres mil menos que los que se acercaron a Soria, que alcanzó los 32.403. A la provincia le pisa los talones Cuenca, que anotó 34.659. En comparación, otras provincias del interior sin litoral, como León—112.191 viajeros—, Badajoz— 86.325— o Huesca —144.467—, duplican o triplican los registros ourensanos.

Oferta mermada

A la pérdida de atractivo turístico contribuye también la escasa oferta disponible en la ciudad. Las termas de A Chavasqueira siguen sin reconstruirse desde el incendio que las destruyó en 2019, la piscina de As Burgas continúa cerrada, igual que el museo arqueológico que ya supera la veintena sin abrir sus puertas, o el museo municipal que cerró en 2021 sin visos de volver abrir, así pues, el único equipamiento patrimonial con actividad regular ha sido el Museo Catedralicio, el único que permanece abierto en la capital provincial, donde el principal reclamo es la catedral.