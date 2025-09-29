Un ourensano que trabaja en Vigo logra en el TSXG un 80% de teletrabajo y una indemnización por daño moral

«Siendo evidente la necesidad de conciliar su vida familiar y laboral, no se ha acreditado por la empresa motivo que impida al actor teletrabajar de lunes a jueves y presencial el viernes, por lo que la petición es proporcionada». Con este razonamiento, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha concedido a un trabajador residente en Ourense y cuya empresa está en Vigo un régimen de trabajo de distancia del 80%.Además, su compañía le tendrá que indemnizar con 3.000 euros por el daño moral causado por la negativa a su solicitud.

El hombre, ingeniero técnico en electrónica, forma parte de la plantilla de una empresa que vende cámaras de vigilancia y convive en Ourense con su pareja y cuatro menores, dos hijos en común y dos hijos de ella, fruto de una relación anterior. La mujer trabaja como limpiadora a tiempo parcial en horario nocturno.

Cuando realizó su petición, el empleado teletrabajaba un día a la semana, los lunes, pero solicitó que esa medida se ampliase a todas las jornadas o, en su defecto, a cuatro días por semana. Consideraba que de este modo podría conciliar mejor —yendo a recoger a sus hijos a sus respectivos centros escolares, por ejemplo— y que la mayoría de sus funciones no necesitan presencialidad. La empresa, le denegó esa posibilidad y a cambio le ofreció cuatro alternativas, pero la negociación se suspendió al sufrir el trabajor un cuadro de ansiedad que lo mantuvo de baja médica.

El trabajador acabó demandando a la compañía, pero el Juzgado de lo Social nº 4 de Vigo desestimó su reclamación, con el argumento de que «al menos una parte de sus funciones no se pueden realizar en régimen de teletrabajo y no se pueden acumular en días porque hay una parte del trabajo que necesita de la infraestructura empresarial e incluso hay aplicaciones que solo tienen permitido el acceso desde el ordenador de la oficina».

Sin embargo, el TSXG hace una interpretación por completo opuesta y considera que la empresa solo ha hecho alegaciones «genéricas» o que no ha acreditado para justificar su rechazo. «Ni siquiera facilita un porcentaje de las actividades que realizan los trabajadores para poder entender que no pueda conceder el teletrabajo al 100%, pero tampoco en un 80% teletrabajo y un 20% presencial», esgrimen los magistrados.

Daño moral

Uno de los argumentos que utilizó la compañía es que el trabajador debía realizar arreglos de equipos estropeados, lo que obviamente exige presencialidad. Pero la sentencia expone que no se ha probado que esas tareas no se puedan distribuir entre los otros compañeros del departamento, mientras él realiza otras funciones, como dar soporte teléfonico a clientes. Así pues, los togados no ven circunstancias organizativas ni productivas que impidan acceder a la solicitud del trabajador, que sí ha acreditado sus necesidades de conciliación.

La sala, además, hace un amplio repaso de la jurisprudencia para sustentar la importancia de proteger el derecho a conciliar vida familiar y personal. De hecho, esgrime un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que enfatiza la «necesaria superación de los roles de géneropara avanzar en materia de no discriminación, con expresa referencia a la corresponsabilidad en el hogar».

También da la razón el TSXG al trabajador en su petición de una indemnización de 3.000 euros por daños morales. Subrayan, en ese sentido, que el empleado tuvo que solicitar una incapacidad temporal por ansiedad. La demanda sostenía que este problema psicológico «no solo daña al padre sino también a los menores, con el desasosiego que conlleva saber que no tiene forma de no dejar desaparados a sus hijos y tener derecho a una vida familiar si no deja su trabajo».