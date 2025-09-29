Lleno en el auditorio para el tributo a Hans Zimmer

El auditorio municipal de Ourense se quedó pequeño ayer para acoger a todos los que quisieron disfrutar del espectáculo «OUFF Film Symphony», un tributo musical de la Xove Orquestra Ourensanía al legendario compositor alemán de bandas sonoras Hans Zimmer. La cita se convirtió en un evento especial no solo por la calidad del repertorio, sino por albergar el estreno absoluto del nuevo tema oficial del Ourense Film Festival— OUFF— interpretado en directo por primera vez.

El compositor del «OUFF Theme», el músico ourensano José Manuel Cancela, fue el encargado de dirigir personalmente esta esperada presentación. Acompañado por la orquesta sinfónica y un grupo de pandereteiras, Cancela ofreció una pieza vibrante y emocional que se perfila como la nueva identidad sonora del festival de cine ourensano.

Tras este momento inaugural, tomó la batuta José Luis Tielas, director musical del conjunto, para dar paso a un recorrido espectacular por algunas de las bandas sonoras más icónicas de Hans Zimmer, como «Piratas del Caribe», «Gladiator» u «Origen». Cada interpretación estuvo además acompañada de actores que recrearon escenas emblemáticas de estas películas, aportando una dimensión visual y teatral que sorprendió al público y elevó la experiencia a otro nivel.