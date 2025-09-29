Jácome promete rampas mecánicas en Santa Teresita

El regidor municipal de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha vuelto a emplear sus redes sociales para realizar un anuncio en relación a los proyectos de movilidad vertical del Concello. Aprovechando la tarde de ayer con el cierre de fiestas en el barrio de Santa Teresita, Jácome se desplazó hasta la calle Río Xares para presentar «lo que ya había dicho alguna vez pero ya se ha formalizado y es que vamos a hacer una rampas mecánicas desde la Avenida de Santiago hasta el parque de Santa Teresita».

Acompañado del concejal de urbanismo, Francisco Lorenzo, y del diputado autonómico Armando Ojea, el alcalde grabó un vídeo en la calle que pasará a contar con este elemento; elegida por ser «una pendiente muy pronunciada y la vía principal que conecta esta parte del barrio del Veintiuno».

«Esto va a dar mucha calidad de vida, como todas las rampas mecánicas, como todos los ascensores y como cualquier sistema de elevación vertical, que es muy útil sobre todo a ciertas edades», garantizar el mandatario local asegurando que «la cuesta más empinada pedía a gritos esta elevación vertical». Por ello, anunció que «vamos a empezar el proyecto para en el futuro dotar el dinero y sacar la contratación pública».