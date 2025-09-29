Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La gestora del PP en Celanova cambia de presidente

Lucila González

Ourense

El concejal del PP de Celanova Javier Caldas tomará el relevo de Pablo Pérez en la agrupación local del partido en una próxima junta directiva provincial.

Así fue acordado en una reunión que mantuvieron los afiliados de la agrupación en la sede del PP local en la que participó también el presidente provincial, Luis Menor, quien dijo que con este paso la formación en Celanova «afronta una nueva etapa» en la que «el principal objetivo será recuperar la alcaldía en el 2027», ya que el PP provincial se pone como reto «recuperar la mayoría absoluta en la Diputación y superar las 54 alcaldías actuales» de las noventa y dos posibles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents