Una década de respeto por los animales en la Jornada de Adopción Responsable

El centro comercial Ponte Vella fue el escenario de la X Jornada de Convivencia y Adopción Responsable, una cita organizada por la Asociación de Propietarios de Mascotas de Ourense que, bajo un ambiente festivo y familiar, promueve el bienestar animal, la tenencia responsable y, sobre todo, al amor incondicional hacia los animales de compañía.

El evento arrancó con la presentación oficial a cargo de APMOU, dando paso a un programa repleto de actividades pensadas para todas las edades. En su décima edición —un número redondo que la asociación celebró ya el pasado abril—, la jornada volvió a reunir a protectoras, profesionales del mundo animal, empresas colaboradoras y, por supuesto, a decenas de perros y gatos que fueron los auténticos protagonistas.

El primero en intervenir fue Juan José Gómez, presidente del Colegio de Veterinarios de Ourense, quien ofreció una charla centrada en la importancia de la prevención y el cuidado sanitario de las mascotas. A continuación, el educador canino Javier Otero sorprendió a los presentes con una exhibición de obediencia y habilidades con su ave silvestre y ya pasadas las 18.45 horas fue el turno de Pilar Suárez, veterinaria y responsable de las perreras de la Diputación, que subrayó la necesidad de seguir apoyando iniciativas de este tipo para fomentar el respeto animal desde la infancia.

Protagonismo felino

Uno de los momentos más esperados fue la votación del concurso fotográfico felino. Las 20 fotografías finalistas, expuestas en el propio centro comercial durante toda la semana, reflejaron originalidad, ternura y creatividad. Tanta que la imagen ganadora —elegida por votación popular entre los asistentes— fue premiada con una noche de hotel en O Remanso dos Patos

Como broche de oro, la esperada Pasarela Canina puso en pie la explanada exterior del centro comercial. Decenas de perros desfilaron junto a sus familias bajo la atenta mirada del público, que también disfrutó de los stands instalados en el recinto para conocer otectoras como Vibrisas, Agae y Agallas. No faltaron tampoco las actividades infantiles a cargo de Yuka con sus juegos populares, un photocall y la animación musical en directo de DJ Dionisio MoUsiki, que puso ritmo a una tarde en la que el bienestar animal fue el eje central.

Así, desde APMOU destacaron el compromiso creciente de la ciudadanía ourensana con el respeto y el cuidado animal: «llevamos diez años trabajando para que las mascotas sean tratadas como lo que son: parte de la familia. Esta jornada no es solo una celebración, sino una herramienta educativa».