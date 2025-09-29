El BNG urge a la Xunta reactivar la plaza de abastos tras el aval judicial al traslado

El BNG reclama la inmediata puesta en marcha de las obras necesarias para que la plaza de abastos número 1 de Ourense recupere su operatividad, tras conocerse el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense, que desestima las medidas cautelares solicitadas por la concesionaria y avala el traslado de los placeros desde la alameda al nuevo edificio, aún inacabado.

El fallo judicial, con fecha del 24 de septiembre, no suspende el acuerdo del Concello de Ourense que exige a los comerciantes su traslado en un plazo máximo de nueve meses al edificio municipal de la plaza de abastos, a pesar de que las obras interiores no están finalizadas. El magistrado descarta que exista en este momento un «perjuicio irreparable» que justifique una suspensión cautelar y rechaza el uso del término «desahucio», empleado por los placeros, que así lo sienten, aludiendo a que la obligación de trasladarse a un edificio en el que las instalaciones no están terminadas les supone un perjuicio, especialmente a la hora de hacer frente a los costes de terminar acondicionamientos que, recuerdan, por contrato deberían entregárseles finalizados. .

A este respecto, una vez más, el fallo deja en manos de los propios comerciantes la elaboración del proyecto de distribución interior del mercado, al considerar que «son quienes mejor conocen sus necesidades». Pero, por el momento, no impone que asuman el coste de las obras, como sí había planteado el alcalde. Según el juez, el debate sobre quién debe financiar la ejecución deberá resolverse cuando se conozca el alcance real del proyecto técnico.

Algo que estuvo muy disputado en la Sala, porque «es difícil» elaborar un proyecto sin saber quién lo asumirá y por cuánto. Una cifra que la arquitecta de los placeros encargada de testificar a su favor en la vista, Paula Feijóo —quien realizó el primer plan funcional del edificio, que el Concello rechazó— estima en 2,3 millones de euros. Cuantía a la que la concesionaria dice no poder hacer frente, pero tampoco cree que deba asumirla: «la concesión no era solo del edificio, sino de unos puestos completos y ahora mismo es un contenedor sin contenido», subrayó Feijóo a este respecto.

Urgencia de actuar

Así, el diputado del BNG por Ourense en el Parlamento de Galicia, Iago Tabarés, considera que esta resolución refuerza la urgencia de actuar. «La incapacidad para la gestión de los recursos públicos por parte del Concello no puede seguir perjudicando el desarrollo económico y social de la ciudad», afirma. Por ello, señala al Ejecutivo autonómico como agente que debe «implicarse activamente» en la recuperación del mercado y su entorno.

Tabarés recuerda que el edificio en su interior carece de las instalaciones necesarias para su uso comercial, lo que obliga a los placeros a seguir operando «contra su voluntad» en la Alameda, uno de los pocos espacios verdes de la ciudad.

Para los nacionalistas, «la Xunta de Galicia tiene manifestado en varias ocasiones su predisposición a colaborar económicamente con la redacción y la ejecución de los trabajos», por lo que «ante el nuevo escenario abierto» después del auto emitido por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2, entienden «necesario que impulse las actuaciones para la entrada en funcionamiento de la plaza de abastos, así como la mejora de su accesibilidad, el acondicionamiento comercial del exterior y la urbanización del entorno para que el traslado se realice lo antes posible».