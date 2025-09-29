El barrio de A Ponte vibra con el Correndo por Ourense

Las calles del barrio de A Ponte se llenaron este domingo de color, energía y mucho deporte popular con la celebración de la penúltima cita del circuito Correndo por Ourense, una cita que desde primera hora convirtió la zona próxima al instituto 12 de Outubro, en la rúa Francisca Herrera, en el epicentro de una mañana que combinó competición y convivencia.

A las 11.00 horas, los más pequeños, la categoría Pitufos, dieron el pistoletazo de salida a una jornada que se fue desarrollando de forma escalonada con las salidas de las categorías Sub10, Sub12, Sub14, Sub16 y finalmente, a las 11.30 horas, la carrera absoluta.

El recorrido, ya habitual en la prueba, llevó a los corredores por algunas de las arterias principales del barrio como la avenida de Santiago, rúa Basilio Álvarez, avenida das Caldas, rúa José Antonio Moretón o rúa Rosalía de Castro en un trazado urbano que permitió tanto a corredores como a vecinos vivir de cerca una fiesta del atletismo popular.

En el plano competitivo, Daniel Rodríguez Silva fue el más rápido en completar el recorrido de la carrera absoluta, parando el crono en 17.54, mientras que en la categoría femenina, el triunfo fue para Purificación Anegas, con un tiempo de 22.18.

La próxima y última cita del circuito será el 19 de octubre en el barrio de A Carballeira.