Viana gestiona crear más aparcamientos
A. Ferradas
El nuevo alcalde de Viana do Bolo, Germán García, quiere regular el tráfico en el pueblo y solucionar el problema del aparcamiento. Apunta que «no hay plazas y la parte antigua del pueblo, la Plaza Mayor y sus aledaños, están invadidos por coches aparcados incluso sobre las aceras». Quiere «humanizar la vida de los ciudadanos» y para ello busca estacionamientos alternativos, así como que la gente respete y no invada la zona antigua.
Con este objetivo está gestionando y «hablando con personas; fácil no es, pero seguro lo vamos a conseguir». Le preocupa especialmente que en verano esos espacios estén libres de coches para el disfrute de las familias y niños. Una alternativa es la cesión de solares por parte de los propietario.
Además, también quiere licitar el Servicio de Axuda no Fogar, que se prevé llevar a pleno.
