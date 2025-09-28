Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UNED abre sus puertas este martes

Convoca para el día 30 una jornada de puertas abiertas

La jornada de puertas abiertas celebrada al inicio del pasado curso académico. | Iñaki Osorio

Ourense

La sede de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) en Ourense celebrará el próximo martes 30 a las 11.00 horas su tradicional Jornada de Puertas Abiertas. La convocatoria está dirigida tanto a aquellas personas que valoren cursar su etapa universitaria en esta modalidad como a las que ya formen parte de alguna de las ofertas del centro, y en ella, además de mostrar las instalaciones, se explicará el funcionamiento del sistema de tutorías, el elenco de titulaciones que se imparten o las actividades de extensión universitaria y culturales con las que cuentan. Los asistentes serán recibidos por el director de UNED Ourense, Jesús Manuel García Díaz y junto a él, intervendrán también la secretaria, María Concepción Álvarez Gómez, profesora tutora; Jesús Alberto Carballo Bouzas, responsable del Centro de Orientación, Información y Empleo, (COIE), y Luis Gulín Iglesias, miembro del PTGAS del centro asociado ourensano. Aunque la visita es completamente gratuita, se requiere previa inscripción.

