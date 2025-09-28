La UNED abre sus puertas este martes

La sede de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) en Ourense celebrará el próximo martes 30 a las 11.00 horas su tradicional Jornada de Puertas Abiertas. La convocatoria está dirigida tanto a aquellas personas que valoren cursar su etapa universitaria en esta modalidad como a las que ya formen parte de alguna de las ofertas del centro, y en ella, además de mostrar las instalaciones, se explicará el funcionamiento del sistema de tutorías, el elenco de titulaciones que se imparten o las actividades de extensión universitaria y culturales con las que cuentan. Los asistentes serán recibidos por el director de UNED Ourense, Jesús Manuel García Díaz y junto a él, intervendrán también la secretaria, María Concepción Álvarez Gómez, profesora tutora; Jesús Alberto Carballo Bouzas, responsable del Centro de Orientación, Información y Empleo, (COIE), y Luis Gulín Iglesias, miembro del PTGAS del centro asociado ourensano. Aunque la visita es completamente gratuita, se requiere previa inscripción.