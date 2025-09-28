Termatalia clausura en Colombia una edición récord de participación y visibilidad

La 23ª edición de Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, cerró sus puertas en la ciudad colombiana de Paipa con un balance muy positivo y cifras récord de participación. Organizada por Expourense, esta cita reunió a 55 expertos de 13 países, más de 2.000 asistentes presenciales y cerca de 25.000 visualizaciones en streaming.

«Ha sido una edición espectacular, la mejor de las celebradas en América hasta la fecha por el alto nivel de participación y por la increíble implicación de los anfitriones locales», destacó durante la clausura el director gerente de Expourense y director de Termatalia, Rogelio Martínez. El evento, que celebraba su sexta edición en América, contó con un respaldo institucional notable por parte de las autoridades colombianas, como el Fondo Nacional de Turismo.

Uno de los aspectos más valorados por la organización fue la alta participación del público, que no solo asistió de forma masiva, sino que también pudo interactuar directamente con los ponentes durante las ponencias especializadas en turismo de salud.

Durante la clausura, Termatalia fue reconocida como uno de los eventos internacionales más importantes en el ámbito del turismo de salud por la Asociación Latinoamericana de Spa. También recibió una distinción especial de la sede de la feria, por su trayectoria vinculada al termalismo en Colombia. Además, se inició el protocolo de hermanamiento entre Paipa y Serrezuela (Argentina), dos ciudades termales con un fuerte compromiso con este modelo de desarrollo.

Concluye así una feria que volverá a celebrarse en Ourense en 2026, pero de cara a 2027 ya ha recibido la candidatura formal de Costa Rica, país que mostró un fuerte respaldo institucional y empresarial para convertirse en la próxima sede internacional.