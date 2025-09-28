La siniestralidad laboral suma ya este año ocho accidentes diarios en la provincia

Los datos de siniestralidad laboral sitúan a la provincia de Ourense en los siete primeros meses de año a la cabeza en Galicia, en proporción al número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Así, de acuerdo a las últimas estadísticas oficiales de enero a julio de este año, se han registrado en la provincia un total de 1.672 accidentes laborales, lo que significa que cada día 8 trabajadores sufren algún incidente en jornada laboral.

De esos 1.672 accidentes laborales que son considerados por los sindicatos como «una lacra social inaceptable, en pleno siglo XXI», indica CGT, 1.647 fueron de carácter leve, 23 de ellos graves y 2 mortales. Llama la atención que 134 accidentes laborales del total se produjeron in itinere, es decir en el trayecto de ida o regreso de su puesto de trabajo.

Basándose en las cifra del Ministerio de Trabajo, los datos, que habían caído en picado en 2020 a causa de la pandemia, no han parado de aumentar en los últimos tres años en la provincia por encima de los 3.000 siniestros anuales, cifra que, a tenor de las cifras registradas solo de enero a julio, es decir incluido un mes de caída laboral por vacaciones, podría aumentar ostensiblemente al remate de 2025.

Esos registros oficiales cifran el número de accidentes laborales en Galicia en estos 7 primeros meses del año en 14.931, de los cuales 2.021 fueron graves, 14.678 leves y 32 de ellos mortales. Si bien A Coruña y Pontevedra son las provincias que registran un más alto número de accidentes laborales en estos primeros siete mes del presente año, con 6.718 y 4.090 respectivamente, la cifra preocupa en Ourense por tener la mayor incidencia por número de trabajadores, que ronda un índice de 225 frente a la media gallega que es de 200.

Bajo el lema «No somos números», el sindicato CGT en Ourense se manifestó el jueves en la Plaza Mayor en protesta por estos siniestros al alza.

Sindicatos como CC OO y UGT piden que se implante la figura del delegado territorial de prevención de riesgos laborales, que se centraría en las condiciones de trabajo que hay en las pequeñas y medianas empresas, que son mayoría, sobre todo en la provincia de Ourense y las que concentran, afirman los sindicatos, el mayor índice de siniestralidad. Es, sin embargo, esa escasa plantilla, reconocen, lo que dificulta que se pueda implementar una figura que consideran vital .

También piden desde estas dos centrales sindicales más medios a Inspección de Trabajo y medidas como sanciones más contundentes para las empresas que incumplen, sin dejar de lado «campañas de concienciación» para los propios trabajadores en el cumplimiento de las medidas de prevención.

Dos de los tres siniestros mortales registrados en Galicia sucedieron en Ourense

Ourense suma ya tres años superando los 3.000 accidentes laborales, una cifra que comenzó a subir tras el parón laboral de la pandemia y que significa ya un 16% más en los últimos diez años. Los sectores en los que se concentra casi la mitad de los siniestros son el sector servicios, que es el que tiene un mayor índice de empleo, seguido de industria, del sector de la construcción , así como en el ámbito de la agricultura.

La cifra global registrada en estos primeros siete meses del año es ya la más alta de los últimos 5 años y tanto los accidentes graves como los mortales, ha aumentado ligeramente en la comunidad, respecto a 2024, al igual que los accidentes graves. De hecho, entre enero y julio de 2025 fueron 3 accidentes y llama la atención que dos de ellos fueron en Ourense.

Además, en septiembre fallecía un operario del sector de la pizarra en Vilamartín de Valdeorras tras sufrir un accidente laboral en una cantera de pizarra en San Vicente de Leira. El suceso que costó la vida a este trabajador ocurrió el pasado sábado 6 de septiembre, cuando el operario se encontraba manejando una máquina cargadora y esta se precipitó por un terraplén de más de 100 metros alcanzando al operario.