Ruth Gabriel presenta «Mujeres de cine»

La actriz y escritora Ruth Gabriel participó este sábado en un encuentro literario en el marco de la 30ª edición del OUFF · Ourense Film Festival para presentar su libro Mujeres de cine, un recorrido por la vida de 30 actrices clásicas del cine español. «Hay actrices que me emocionan, que me inspiran, pero comenzar a seguir sus vidas ha sido un acto terapéutico», confesó la autora. Entre las mujeres a las que homenajea el libro figuran Susi Sánchez, Julieta Serrano, Marisol, Concha Velasco y Marisa Paredes, por citar solo algunas. O, en palabras de la propia Ruth Gabriel, «mujeres extraordinarias que son capaces de ser también creadoras extraordinarias».

Mujeres de cine, de la editorial Libros de las Malas Compañías, recoge, además, ilustraciones de Vanessa Santos “Fraules” de estas actrices. De hecho, el origen de la obra fueron estos dibujos. «Cuando recibí el dossier de la ilustradora, imaginé de pronto este libro firmado por otra y me dio rabia, es una de estas cosas de las que una se arrepiente si nos las hace», explicó Ruth Gabriel en el encuentro que tuvo lugar en la cafetería Ceres. Ahora, este libro es «el sueño de agradecer a estas mujeres que llenaron nuestro corazón con escenas inolvidables, que fueron las influencers de su época».

45 años de trayectoria

Ruth Gabriel (Cádiz, 1975) es hija del actor Ismael Abellán y de la escritora Ana Rossetti, y comenzó a trabajar a los cinco años en programas de televisión como La Cometa Blanca y Barrio Sésamo. Empezó en el mundo del cine de la mano de Imanol Uribe con la película Días Contados, por la que ganó el Goya a la Mejor Actriz Revelación (1995), entre otros galardones. En la actualidad, Ruth Gabriel es también profesora de interpretación y de comunicación y, como escritora, ha publicado varios poemarios.

Los encuentros literarios son una de las actividades paralelas del OUFF · Ourense Film Festival, que se está celebrando hasta el 5 de octubre coorganizado por la Deputación de Ourense y la Asociación Luarada. El encuentro de este sábado se completó con un particular bingo que homenajeaba a las 30 actrices del libro.