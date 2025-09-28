Rescatada en helicóptero una persona tras un accidente en Calvos de Randín
Una persona tuvo que ser evacuada en helicóptero en la mañana de este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en Calvos de Randín. El vehículo en el que viajaba se salió de la vía a la altura del kilómetro 17 de la carretera OU-1112, en la parroquia de Lobás. El conductor resultó ileso.
El siniestro se produjo alrededor de las 10.00 horas y fue un particular quien alertó al 112 Galicia al detectar que el coche había quedado fuera de la calzada. Desde la central de emergencias se activó un amplio operativo en el que participaron el helicóptero medicalizado con base en Ourense, el Cuerpo de Bomberos de Xinzo de Limia, la Guardia Civil de Tráfico y el Grupo de Voluntarios de Protección Civil de Calvos de Randín.
Debido al estado en el que quedó el vehículo tras el impacto, fue necesario que los bomberos empleasen material de excarcelación para liberar al ocupante atrapado. Una vez rescatada, fue trasladada en helicóptero a un centro hospitalario.
