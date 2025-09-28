El PSdeG abre en Riós un debate sobre los incendios

Ourense volvió a sufrir este verano el golpe de los incendios forestales, una problemática que este agosto calcinó 96.500 hectáreas. En este contexto, el PSdeG celebró en Riós la jornada «A Galicia que Arde», primera sesión del ciclo Diálogos con Raíz, centrada en analizar las causas y consecuencias del fuego en el monte gallego, así como en proponer soluciones sostenibles a largo plazo.

El encuentro reunió a más de medio centenar de asistentes y contó con la participación de especialistas del ámbito forestal, ambiental y rural, como el profesor Juan Picos, el brigadista Cristóbal Medeiros, la ganadera Marina Vaz, o la presidenta del colectivo de ingenieros forestales, Raquel Carreira, entre otros. Todos coincidieron en señalar la prevención, la planificación y la revitalización del rural como claves para frenar los incendios.

Durante la clausura, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, defendió la necesidad de una estrategia forestal estable y permanente, que vaya más allá de la extinción y sitúe al territorio como prioridad política.