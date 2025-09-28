Preparando los findes de diversión en Amencer
La Asociación Xuvenil convoca su asamblea anual de programación, para organizar las actividades que se realizarán en sus grupos de tiempo libre y formar a los animadores que las impartirán a 300 rapaces y rapazas durante el próximo curso. Cerca de 30 animadores han participado en el encuentro.
david alján
No es poco numerosa la cantidad de juventud que durante el año pasa las mañanas de los sábados con la Asociación Xuvenil Amencer. A lo largo del pasado curso escolar, fueron cerca de 300 niñas y niños (y no tan niños) los que participaron en las actividades que ofrecen sus grupos de tiempo libre. Entre juegos, talleres, gincanas y excursiones, infancias de toda la sociedad ourensana ya han crecido con los grupos IEF (Itinerario de Educación en Fe), y las nuevas generaciones lo seguirán haciendo, ya sea en el grupo Saltimbanquis (de 6 a 8 años), Andaina (dedicado a los últimos cursos de primaria) o ADS (en el que se divierten los preadolescentes de los primeros cursos de ESO).
Pero para conseguir que tantas juventudes distintas en personalidad y edad disfruten durante todo el curso en un espacio seguro hace falta organización y planificación, y precisamente a eso fue a los que se dedicaron los cerca de 30 animadores que durante este fin de semana se reunieron en la asamblea anual de programación de Amencer. Estos dinamizadores voluntarios, unidos bajo la estela del bonachón gerente de la asociación, Xulio Iglesias, prepararon entre el viernes y el sábado las actividades que realizarán durante los próximos nueve meses, aparte de reflexionar sobre el desarrollo de la asociación el último periodo. Para ello, se juntaron primeramente en Allariz en lo que fue una jornada de convivencia y mesas de trabajo en el albergue salesiano, para al día siguiente acudir a los locales de Amencer en Ourense.
Monitores que dinamizan lo que fue su época de infancia
Gran parte de los animadores que se encontraban ayer en la asamblea anual se sumergieron en esta aventura por sus experiencias previas en Amencer: de niños, participaron en las diferentes dinámicas que proponía la asociación, y ahora ya mayores buscan contribuir al voluntariado que les hizo felices. Es el caso de los monitores Martín, que en el bar comienzan a diseñar el calendario de actividades para el curso, y animan a la juventud a participar. «Somos un gran grupo e moi inclusivo, e estas experiencias quedan para toda a vida», señala uno de ellos». «Perdo a conta de cantos amigos terei eu feito de vir xogar aquí os sábados», añade su tocayo.Aunque estos animadores llevan ligados a Amencer desde edades muy tempranas, también los hay de los que llegan en la preadolescencia y consiguen cultivar un vínculo igual de intenso con la asociación. Tatiana, por ejemplo, no tuvo la suerte de poder crecer con los IEF, y se ya en el Catecumenado (el grupo de 15 a 18 años para hacer un proceso de maduración personal). A partir de ahí, comenzó a colaborar en varios campamentos urbanos, y este año será el primero como animadora en los grupos de tiempo libre. Para ella, este espacio es «un momento para, se es neno do cole, velo dende unha perspectiva totalmente diferente».
