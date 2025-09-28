Preparando los findes de diversión en Amencer

No es poco numerosa la cantidad de juventud que durante el año pasa las mañanas de los sábados con la Asociación Xuvenil Amencer. A lo largo del pasado curso escolar, fueron cerca de 300 niñas y niños (y no tan niños) los que participaron en las actividades que ofrecen sus grupos de tiempo libre. Entre juegos, talleres, gincanas y excursiones, infancias de toda la sociedad ourensana ya han crecido con los grupos IEF (Itinerario de Educación en Fe), y las nuevas generaciones lo seguirán haciendo, ya sea en el grupo Saltimbanquis (de 6 a 8 años), Andaina (dedicado a los últimos cursos de primaria) o ADS (en el que se divierten los preadolescentes de los primeros cursos de ESO).

Pero para conseguir que tantas juventudes distintas en personalidad y edad disfruten durante todo el curso en un espacio seguro hace falta organización y planificación, y precisamente a eso fue a los que se dedicaron los cerca de 30 animadores que durante este fin de semana se reunieron en la asamblea anual de programación de Amencer. Estos dinamizadores voluntarios, unidos bajo la estela del bonachón gerente de la asociación, Xulio Iglesias, prepararon entre el viernes y el sábado las actividades que realizarán durante los próximos nueve meses, aparte de reflexionar sobre el desarrollo de la asociación el último periodo. Para ello, se juntaron primeramente en Allariz en lo que fue una jornada de convivencia y mesas de trabajo en el albergue salesiano, para al día siguiente acudir a los locales de Amencer en Ourense.