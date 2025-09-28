El PP de Ourense defiende su gestión de la vivienda

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el presidente provincial del partido en Ourense, Luis Menor, clausuraron en Barbadás una jornada informativa sobre el acceso a la vivienda, en la que defendieron su trabajo en el asunto. Prado criticó los «anuncios baleiros» y la improvisación del Gobierno central, mientras destacó que Galicia mantiene un compromiso decidido con la vivienda, priorizando medidas eficaces y adaptadas al territorio.

Entre estas medidas, la secretaria general resaltó la duplicación del parque público de viviendas y las ayudas dirigidas a menores de 36 años para adquirir su primera vivienda en concellos de menos de 10.000 habitantes. Solo en la provincia de Ourense se concedieron 49 ayudas, de las cuales 15 correspondieron al municipio de Xinzo de Limia.

Luis Menor subrayó la capacidad de respuesta de la Xunta frente a los incendios de agosto, que provocaron la pérdida de cerca de 200 viviendas. Según indicó, las ayudas para los afectados abarcan inmuebles habituales, rehabilitaciones, segunda residencia y enseres domésticos, y ya comenzaron a abonarse, demostrando rapidez y eficiencia en la gestión.

La jornada incluyó también intervenciones de Benito Iglesias, coordinador de Área de Vivenda e Urbanismo del PP ourensano, que reclamó la derogación de la Ley Estatal de Vivienda para garantizar seguridad jurídica a propietarios e inquilinos y movilizar vivienda vacía hacia el mercado de alquiler. Pilar Fernández, directora territorial de la Consellería de Vivenda en Ourense, detalló las líneas de apoyo para jóvenes y propietarios que deseen alquilar pisos vacíos, resaltando que estas medidas abren «el camino a un hogar digno, porque ofrecer vivienda también es ofrecer futuro».