Portugal dedica un espectáculo de música y vídeos al patrimonio local de Sandiás

El Concello de Sandiás fue uno de los protagonistas este viernes del filme-concierto «Záguia Sul – Garda Ríos», una propuesta artística del colectivo portugués Space Ensemble que se presentó en la Casa da Cultura en dos sesiones: una matinal para 35 escolares y otra vespertina abierta al público general, a la que asistieron 52 vecinos del municipio y de la comarca de A Limia. En total, casi 90 personas disfrutaron de esta experiencia cultural única.

La obra combina narrativa visual, música en directo e interacción comunitaria, generando una experiencia inmersiva y emotiva que invita a reflexionar sobre la necesidad de preservar el patrimonio cultural y natural, con especial atención a los paisajes fluviales y a las comunidades que los habitan. Además, el proyecto promueve los vínculos entre Galicia y Portugal, país que financia la iniciativa con apoyo de fondos europeos y una colaboración simbólica del propio Concello.

La representación en Sandiás fue adaptada al entorno local, incluyendo imágenes del río Piñeira, las areneras con sus cráteres y observatorios de aves, así como el canal principal de la Lagoa de Antela. Estos parajes, junto con escenas del río Miño y del Lima, fueron acompañados por la narración en gallego del biólogo y naturalista Diego Rodríguez Vieites, gran conocedor del ecosistema y de la historia de la comarca.

En esta creación, el personaje central —Záguia Sul, una figura mítica a medio camino entre humano y ave— guía al público en un viaje poético y sensorial por el territorio, revelando historias, memorias y secretos del agua y de su vínculo con la vida local. La combinación de música en vivo, proyecciones filmadas en la zona y un discurso ambiental y cultural comprometido, dejó una grata impresión entre el público de todas las edades.