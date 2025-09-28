El oncólogo valdeorrés Rafael López recibirá el Premio Ourensanía 2025

El doctor Rafael López López (Vilamartín de Valdeorras, 1959), una de las figuras más destacadas de la oncología en España, será distinguido con el Premio Ourensanía 2025, un reconocimiento honorífico que otorga la Diputación Provincial a personas que han contribuido de forma notable al prestigio de la provincia en el ámbito profesional, intelectual o social.

El jurado ha querido resaltar no solo la brillante trayectoria del galardonado, sino también su «profunda y constante vinculación con Ourense», que ha mantenido viva «desde su actividad profesional, académica y persona». Según recoge el acta, «Ourense está presente en su trabajo, en su discurso y en su manera de entender la medicina como un servicio a la comunidad».

La decisión fue adoptada por unanimidad del jurado, compuesto por Luis González Tosar, Eva Torres, José Manuel Díaz Barreiros y Maribel Outeiriño, actuando como secretario Marcos Vázquez— director del Área de Cultura de la Diputación— y presidido por el presidente del organismo provincial, Luis Menor, que fue quien le comunicó el veredicto al propio Rafael López, a quien felicitó por su «amplia y destacada trayectoria en la especialidad de oncología». El doctor expresó su gratitud y aseguró que recibir este premio «es un honor».

Una vida de investigación

Desde la Diputación explican que Rafael López es jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y director del Grupo de Oncología Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS). Es también profesor titular de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela y presidente de Aseica, la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer.

Con más de 150 ensayos clínicos como investigador principal, ha centrado su labor en tumores sólidos, especialmente en cáncer de mama y digestivo. Actualmente lidera varios proyectos centrados en el estudio de las metástasis y su grupo es pionero en España en el desarrollo de la biopsia líquida. También ha participado en más de 200 publicaciones científicas, 10 patentes y en la creación de tres spin off.

Entre sus cargos anteriores figuran la presidencia de la Fundación ECO (Excelencia y Calidad en Oncología) y de la Sociedad Gallega del Cáncer, desde donde impulsó la Estrategia Gallega contra el Cáncer en colaboración con el Servicio Galego de Saúde.

La concesión del Premio Ourensanía reconoce, en definitiva, una carrera de excelencia científica con un fuerte arraigo en su tierra natal. «La provincia quiere devolverle una pequeña parte de todo lo que él ha entregado, siendo un orgulloso embajador de la ourensanía en el mundo de la ciencia y la sanidad», concluye el jurado.

La entrega oficial del galardón se celebrará el próximo 10 de noviembre en el Teatro Principal de Ourense.