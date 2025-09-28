Ecovigilantes recogen 130 kilos de residuos

130 kilos de basura fueron los que el grupo Ecovigilantes (alumnos y profesores del colegio Franciscanas de Ourense) recogieron en los parques e inmediaciones de los ríos de la ciudad de As Burgas durante las últimas dos semanas.

Una recogida que llevaron a cabo a través de dos campañas: por un lado, la XVIII Limpieza Simultánea de Ríos, en colaboración con ADEGA, y por otro, el Proyecto Libera, de SeoBirdLife y Ecoembes. Gracias a estas iniciativas, los Ecovigilantes limpiaron la Playa de la Antena, en el Miño, y el Parque que rodea al Río Lonia, retirando de la zona latas, cajetillas o colillas, entre otros residuos.

Con este proyecto, enmarcado en el lema «O Mar Empeza Aquí», los niños y niñas de Franciscanas se conciencian y educan sobre el medioambiente además de llevar a cabo una acción social.