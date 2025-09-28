Concurso de microrrelatos del Instituto de Estudios Carballiñeses
El Instituto de Estudios Carballiñeses abre una nueva convocatoria para concursar en el II Concurso de microrrelatos con la posibilidad de participar al alumnado de centros educativos a partir de los 16 años de edad. La convocatoria abarca del 23 de septiembre al 23 de octubre. Hay tres premios: 1000 euros para el primer premiado; 500 para el segundo; y 250 para el tercero. Las bases ya están a disposición.
