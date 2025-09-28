Concierto de bandas de gaitas en beneficio de los ganaderos

En Xunqueira de Espadanedo están muy concienciados con la situación de muchos ganaderos que este verano se vieron afectados por los incendios forestales, por lo que hoy tendrá lugar un evento para recaudar fondos para ellos. Tendrá lugar en el Monasterio de Santa María, donde a partir de las 17.30 horas actuarán más de 10 bandas de gaitas de la provincia, sobre todo de las zonas afectadas, como Trives, Montederramo y otros concellos.

La organización es a cargo de la Asociación Os Xuncos, que cuenta con la colaboración del Concello. Atrae a varias agrupaciones de bandas de gaitas y no se descarta hacerlo más veces. Las entradas serán a a 5 euros y la recaudación completa es para los ganaderos, para que puedan comprar comida para los animales. También hay entradas benéficas para quienes no puedan asistir, pero deseen colaborar con la causa.