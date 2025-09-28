Cien miradas convierten la catedral de Ourense en un lienzo colectivo

Este sábado, la Catedral de Ourense no solo fue visitada, también fue dibujada. Un centenar de personas se dieron cita en su entorno para participar en una jornada de dibujo urbano en un encuentro organizado por Debuxou, el colectivo ourensano que forma parte del movimiento internacional de Urban Sketchers— una comunidad global de artistas que practican el dibujo rápido allá donde viven y donde viajan—. La actividad, abierta a todo el que tuviera ganas de observar, sentarse y pintar, reunió a participantes de toda Galicia en una quedada que sirvió como despedida del calendario anual de los sketchers gallegos.

Las acuarelas también tuvieron protagonismo. / Iñaki Osorio

Papel, lápiz, agua, tinta. No hacía falta más. Ni títulos ni experiencia profesional. Solo el deseo de mirar con calma y plasmar en un cuaderno lo que la ciudad ofrece. El entorno de la catedral se llenó así de artistas espontáneos, muchos de ellos sin otra pretensión que disfrutar de una actividad que mezcla arte, paseo y descubrimiento.

«No se trata de hacer la mejor obra, sino de recoger el instante, la atmósfera, lo que te llama la atención», explica Sara Vázquez, integrante de Debuxou y una de las organizadoras. «Cada uno se fija en una cosa distinta: una columna, una figura, un detalle dorado… Hay tanto que ver aquí, que es inabarcable», dice para asegurar que ninguno de los cien dibujos se parece, «hay perspectivas, colores, enfoques...Tan diferentes como cada una de las miradas», garantiza.

El grupo ourensano lleva quince años activo, realizando pequeñas quedadas mensuales en diferentes rincones de la ciudad y participando en encuentros nacionales e internacionales. Nació de la mano de la pintora Isabell Seidel, acuarelista de origen alemán afincada en la ciudad, y desde entonces ha crecido con el impulso de todos los que se han ido sumando, sin requisitos, sin perfiles y sin edades: docentes, arquitectos, estudiantes, jubilados, niños y amantes del dibujo, todos ellos forman parte de un grupo que comparte una pasión.

En esta ocasión, la convocatoria superó con creces las cifras habituales. «Normalmente somos los 15 que componemos Debuxou, pero hoy llegamos al centenar porque es una cita especial al cerrar el calendario de los sketchers», cuenta Vázquez. Para alcanzar esas cifras los artistas llegaron desde Santiago, Lugo, Vigo, Valmiñor, Cangas e incluso desde el norte de Portugal. Todos ellos forman parte de otros grupos similares que integran la red de sketchers gallegos y que cada mes se reúnen en distintas ciudades para dibujar juntos.

La Catedral fue el espacio elegido por el colectivo ourensano por primera vez, a pesar de llevar ya 15 compartiendo sus habilidades artísticas como grupo. «Es la primera vez que lo hacemos aquí, y queríamos que fuera especial, generalmente vamos a sitios donde no hay entrada, o incluso pintamos in itinere, pero esta vez nos animamos a venir a la catedral y estamos muy contentos. Conseguimos incluso una pequeña explicación artística sobre el templo, de la mano de un compañero que es profesor de historia del arte, para que la gente pudiera conocer lo que iba a dibujar. Eso ayudó a que muchos participantes se acercaran a detalles que no conocían o porque no son ourensanos o porque, aún siéndolo, se le escapaban», celebra.

Durante varias horas, los sketchers se distribuyeron por el interior y exterior del templo. Algunos trabajaban con libretas diminutas, otros llevaban caballetes y acuarelas. Los había que buscaban la sombra y los que se atrevían con planos generales de la fachada o del altar. Entre los participantes desde niños de cinco años a personas jubiladas. «Lo bonito de este movimiento es que no hay nada por cumplir, no hay que saber dibujar de una manera concreta ni llegar con experiencia. Solo hay que tener ganas de mirar y de compartir y a veces ni eso, porque si no quieres enseñar el dibujo tampoco pasa nada», señala Sara Vázquez.

Al finalizar la jornada, como es tradición en este tipo de encuentros, se organizaron una foto de grupo y una pequeña exposición improvisada, colocando todos los cuadernos y lienzos en el suelo para mostrar lo dibujado. «Es emocionante ver lo que sale de un mismo lugar, cómo cien personas pueden interpretar un mismo espacio de formas tan distintas», concluye la organizadora.