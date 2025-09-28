Baltar amplía las calles del centro de Vilamaior da Boullosa

El Concello de Baltar ha concluido las obras de mejora en Vilamaior da Boullosa, uno de los núcleos más grandes del municipio, con más de 200 habitantes y mesa electoral propia. La intervención permitió retranquear dos metros un muro que invadía parte de una calle principal, en la que se encuentran la iglesia, el cementerio y una casa social.

Las actuaciones realizadas permiten ahora ensanchar este vial, que había quedado desalineado respecto a nuevas construcciones que ya se habían levantado más atrás, dejando más espacio para el paso de vehículos y peatones. El alcalde, José Antonio Feijóo, agradece la colaboración vecinal: «Los dos propietarios implicados accedieron a ceder parte de sus terrenos, lo que facilitó ganar una franja de más de cien metros lineales que ahora será pavimentada», explica.

El único elemento pendiente es la reubicación de un poste de luz y su cableado, que tras el retranqueo ha quedado en medio de la calzada. «Representa un peligro y esperamos que la compañía eléctrica acceda a moverlo cuanto antes. Ya sabemos que estos trámites son lentos, pero mientras tanto habrá que señalizarlo bien para evitar accidentes», apunta Feijóo. Desde el Concello ya han iniciado los contactos para gestionar la modificación del tendido eléctrico y completar así la mejora definitiva del entorno.