17 premios a la Ribeira Sacra en el Mondial des Vins Extrêmes

La Denominación de Origen Ribeira Sacra ha sido reconocida con 17 galardones en el prestigioso certamen internacional Mondial des Vins Extrêmes 2025, celebrado en Aosta (Italia) Estos reconocimientos consolidan su posición como una de las marcas de referencia en vinos de gama alta, tanto en el ámbito nacional como internacional. En total, los vinos de la D.O. Ribeira Sacra han obtenido 3 Grandes Medallas de Oro y 14 Medallas de Oro.