17 premios a la Ribeira Sacra en el Mondial des Vins Extrêmes
La Denominación de Origen Ribeira Sacra ha sido reconocida con 17 galardones en el prestigioso certamen internacional Mondial des Vins Extrêmes 2025, celebrado en Aosta (Italia) Estos reconocimientos consolidan su posición como una de las marcas de referencia en vinos de gama alta, tanto en el ámbito nacional como internacional. En total, los vinos de la D.O. Ribeira Sacra han obtenido 3 Grandes Medallas de Oro y 14 Medallas de Oro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Compañeras de pupitre, rivales en el escaño
- Volver a la universidad con la jubilación
- Condenado a dos años de cárcel el alcalde de Verín por obras en una iglesia
- Dio un puñetazo a la madre de su hijo y la arrastró por la acera delante del niño
- El Gobierno aprueba ayudas directas de hasta 10.000 euros para rescatar el campo
- Una limpiadora con discapacidad acusa a su jefa de humillarla: «Me sentía como una cucaracha»
- Cortes por la carrera de A Ponte y la reforma de la avenida de Portugal
- El profesorado convoca una huelga el 25 por los recortes