Xinzo acoge la II edición de su «Rebelión Docente»

La Casa da Cultura de Xinzo acogerá el día 18, de 9.00 a 00.30 horas, la II edición de «Rebelión Docente – O cambio está en ti», una jornada de actualización pedagógica que regresa tras su nacimiento en 2024. El encuentro, coordinado por la pedagoga Inma Jardón, nace con la voluntad de ofrecer al profesorado espacios de reflexión y herramientas prácticas aplicables al aula.

El programa combina relatorios y sesiones demostrativas sobre cuestiones clave del día a día educativo: educación afectivo-sexual, actuación ante urgencias en entornas escolares, música y estimulación temprana, acompañamiento emocional y prevención del acoso, creatividad docente, diseño de hábitats pedagógicos y espacios multisensoriales, así como narración oral y recursos para el aula. Entre las personas relatoras figuran Lucía Coutado, Manuel Viso (Dr. Viso), Lucía Camba, América, Patri García, Aroa R. Cao y Rita Doallo. Inscripciones abiertas y plazas limitadas.