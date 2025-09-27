Regantes de A Limia: subsistir haciendo pozos o alquilando fincas

Las obras del nuevo regadío de A Limia siguen a buen ritmo. Este proyecto beneficiará directamente a 1.822 regantes que cultivan 2.576 hectáreas en los municipios de Xinzo, Trasmiras, Sarreaus y Porqueira, que beneficia a las comunidades de regantes de Lamas-Ganade, Alta Limia, Corno do Monte y San Salvador de Sabucedo. Pero hubo zonas que se quedaron fuera y que se arreglan con pozos.

No todas las comunidades de regantes de A Limia entraron en este proyecto. En el Concello de Trasmiras, un agricultor, Antonio, apunta que para regar tienen pozos, y «a mí los pozos me bastan pero hay gente que está arrendando parcelas y tiene que hacer más pozos. Los que estamos a punto de jubilarnos nos vamos y vienen otros más jóvenes, de Xinzo, Trasmiras, Sarreaus y Porqueira, Vilar de Santos y otros concellos».

Antonio se queja de que un 4% de la tierra, por ley , tiene que dedicarse a barbecho, que «no produce nada y los arriendos hay que pagarlos por toda la superficie», y «después compramos el cereal a Ucrania y América, damos el dinero afuera pudiendo quedar aquí». El tiene 110 hectáreas y por enfermedad podría dejarlas. Está dispuesto a alquilarlas.

En el caso de la comunidad de regantes de Antioquía, en A Limia Alta, Benito explica que no quisieron entrar en el proyecto porque ya tienen un sistema de regadío de 20 años y «funciona aunque con los problema típicos de las obras mal hechas». También tienen pozos, «dan problemas, pero este verano a pesar de todo yo resolví bastante bien». También comenta que las tierras «algo se está alquilando pero malamente, queda muy poco agricultor porque le ponen mucha burocracia, y eso está jorobando el rural; los burócratas que están en oficina no tienen en cuenta que el agricultor trabaja todo el día y no está en la oficina para cubrir papeles y eso echa para atrás a mucha gente».

Sobra burocracia

Critica que «cada vez hay más burocracia aquí y después vienen los productos de fuera sin más. Mucha gente abandona porque no quiere meterse en ese papeleo que es costoso y toma tiempo, y por menos de nada recibes inspecciones y por cometer un error sanciones, cuando lo que tienen es que venir a ayudar a la gente que quiere trabajar como ocurría hace 40 años, a que mejoren cultivos y solucionarles problemas». Asegura que no hay mucho abandono porque esta es una zona llana y fácil de trabajar pero «llegará un punto en que quedarán pocas trabajadas».

En otra zona, la comunidad Verde-Limia, Javier, un titular que sí está dentro del proyecto, apunta que quedaron otras zonas importantes por fuera, como en el Concello de Trasmiras, de gran de producción. Explica que al principio se les dijo que iban a pagar en 25 años y después que en tres, y decidieron no entrar y «si no tienen regadío evidentemente nadie las va a cultivar».

Es en la zona de Alta Limia, Corno do Monte, Lamas-Ganade, donde «hay fincas que quedaron fuera porque no les convenció la financiación». Ahí la obra de modernización de los regadíos está dimensionada para 4.000 hectáreas pero solo entraron 1,200 cuyos titulares se comprometieron a pagar, pero «pagarán por las 4.000» porque la obra está dimensionada así. En principio serían 4.000 euros por hectárea. Por otra parte, sostiene que los agricultores cada vez van a menos y los que quedan aumentan un poco su superficie».