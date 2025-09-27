El OUFF enciende pantallas en una gala reivindicativa con humor y emoción

El Ourense Film Festival se ha hecho mayor, y ayer celebró la gala inaugural de su trigésima edición, en una fiesta de la música, el humor, las emociones, y la reivindicación cultural y por el cine. El evento fue también identitario, estéticamente, pues el espectáculo fue copresentado en gallego y castellano por la actriz Ruth Gabriel y el periodista Iván Iglesias con estilismos del modisto ourensano Roberto Verino. Fue el encendido de pantallas de un OUFF, con el que la ciudad de As Burgas se convierte desde ayer, y hasta el 5 de octubre, en un viaje por el mundo a través de las historias del mejor cine independiente internacional del momento.

El actor y director Javier Veiga cuyo film inauguró el festival / Iñaki Osorio

Será una edición de asentamiento y madurez en la que además se entregó el premio Chano Piñeiro al compositor gallego José Manuel Cancela, autor de la banda sonora oficial de esta edición. John Axiom, músico y DJ ourensano e realizará una versión remix del tema que se hizo para el OUFF, fue el encargado de entregarle el premio. Durante la gala, el público pudo escuchar un adelanto de esta banda sonora del festival, que lleva por título «OUFF Theme», que será interpretado en su totalidad el domingo por la Xove Orquesta Ourensanía en una puesta en escena que se espera memorable.

Secciones

Durante la gala se presentaron las principales secciones competitivas del festival. Entre ellas está la Sección Oficial Internacional, que este año apuesta por una selección más ambiciosa y diversa de largometrajes de todo el mundo, incluyendo títulos premiados en Cannes y estrenos exclusivos en el de la cita ourensana. Aspiran a siete premios, entre ellos el del público.

También se presentaron los títulos de la Sección Oficial Panorama Galicia, que incluye diez películas en competición, una más que en la edición anterior. Esta sección se consolida como espacio fundamental para descubrir y celebrar el cine gallego, con estrenos y reconocimiento a cineastas ourensanos. La Sección Oficial de Cortometrajes, que recupera la proyección internacional e incluye una amplia variedad temática con especial énfasis en las cuestiones sociales.

El director del festival, Óscar Doviso mostró el honor que supone para él, asumir por primera vez la dirección artística del festival, y afirmó que esta 30ª edición llega como «un sueño hecho realidad». Agradeció el trabajo del equipo y el apoyo de las instituciones como la Diputación de Ourense y la Xunta de Galicia y subrayó que el festival está reforzando sinergias con entidades como la Academia Gallega del Audiovisual, AGAPI, CIMA, la Fundación AISGE, la Universidad de Vigo y el CIFP A Farixa, entre otras.

La gala finalizó con la aparición del director Javier Veiga, que presentó el tráiler de su film «Playa de Lobos», proyectado al final de la ceremonia. El OUFF está coorganizado por la Diputación de Ourense y la Asociación Luarada.

«Traemos una programación valiente y diversa»

«Somos el festival internacional de cine competitivo más longevo de Galicia y debemos estar a la altura», afirmó Óscar Doviso, director del OUFF.Calificó además la programación de este año de «valiente y diversa», con historias que vienen de diferentes partes del mundo y dialogan con nuestro presente. Esa es, precisamente, la razón de ser de nuestra Sección Oficial: contar historias que importan, que cuestionan, que remueven y que emocionan».El segundo galardón de la noche fue el Premio Honorífico de AISGE, que reconoce la trayectoria de intérpretes gallegos y que fue entregado por la delegada de la Fundación en Galicia, Isabel Blanco. Charo Pena subió al escenario emocionada a recoger este premio que honra su trayectoria como actriz y directora de doblaje. A continuación, la música tomó el escenario de la mano de Bebe y Pablo Novoa, que ofrecieron una actuación sorpresa que puso el broche artístico a la ceremonia tras la que se proyectó «Playa de Lobos» de Javier Veiga.